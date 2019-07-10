Emre Belözoğlu idmana çıktı
1 saat önce
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu sabah idmanına çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:48 Kaynak: DHA
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Topuk Yaylası
'nda sürdüren Fenerbahçe
'de, Emre Belözoğlu
sabah idmanına çıktı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Sarı-lacivertli formayı 4 yıl aradan sonra yeniden giyen Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarıyla salonda yapılan kuvvet çalışmasına katıldı.
Öte yandan, ülkesinin milli takımında yer alan ve sonrasında izinli sayılan Sloven futbolcu Miha Zajc da takımın kampına katıldı.
- Zce
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