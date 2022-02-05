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Emre Belözoğlu, Kadıköy'de - Son Dakika

Emre Belözoğlu, Kadıköy'de

05.02.2022 19:24
Emre Belözoğlu, Kadıköy'de

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerden ayrılmasının ardından ilk kez Kadıköy'e geldi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerden ayrılmasının ardından ilk kez Kadıköy'e geldi.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesinde turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra ilk kez Kadıköy'e geldi. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon son 10 maçta hoca olarak görev yapan Belözoğlu ile yollar ayrılmış ve genç teknik adam Başakşehir'in başına geçmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar müsabaka öncesinde Belözoğlu'na tribünden tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Kadıköy, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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