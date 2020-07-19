Emre Belözoğlu, kariyerinin son derbisine ilk 11'de başlayacak

Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edip 4 yıllık aradan sonra yeniden sarı lacivertlilere geri dönen ve futbolculuğunun yanı sıra teknik heyete de büyük destek veren kaptan Emre Belözoğlu, bugün futbol kariyerindeki son derbisine çıkacak.

39 yaşındaki Emre, Avrupa Ligi hedefini kovalayan takımının Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılmasına yardımcı olmaya çalışacak.

GUSTAVO YETİŞMEDİ

Son büyük derbisinde 3 puanı amaçlayan tecrübeli futbolcunun, takım arkadaşlarıyla birlikte bir toplantı yaptığı ve onları zorlu randevuya motive ettiği belirtildi. Son haftalarda ikinci yarılarda görev alan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Luiz Gustavo'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkacak.