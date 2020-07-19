Emre Belözoğlu, kariyerinin son derbisine ilk 11'de başlayacak - Son Dakika

Emre Belözoğlu, kariyerinin son derbisine ilk 11'de başlayacak

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, sarı lacivertli ekibin Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçta kariyerinin son derbisine çıkacak. Sakatlığı yetişmeyen Luiz Gustavo yerine kadroya giren deneyimli isim, kariyerinin son derbisine ilk 11'de başlayacak.

Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edip 4 yıllık aradan sonra yeniden sarı lacivertlilere geri dönen ve futbolculuğunun yanı sıra teknik heyete de büyük destek veren kaptan Emre Belözoğlu, bugün futbol kariyerindeki son derbisine çıkacak.

Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

39 yaşındaki Emre, Avrupa Ligi hedefini kovalayan takımının Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılmasına yardımcı olmaya çalışacak.

GUSTAVO YETİŞMEDİ

Son büyük derbisinde 3 puanı amaçlayan tecrübeli futbolcunun, takım arkadaşlarıyla birlikte bir toplantı yaptığı ve onları zorlu randevuya motive ettiği belirtildi. Son haftalarda ikinci yarılarda görev alan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Luiz Gustavo'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkacak.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 20:17 

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, kariyerinin son derbisine ilk 11'de başlayacak - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

20:05 Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi 19:54 Şampiyonluk maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih 19:25 Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:47 Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 85 yaralı 18:45 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Belki önümüzdeki hafta vaka sayısı 500'ün altına inebilir 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
20:05
Şampiyonluk maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih
19:54
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti
19:25
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19:03
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 85 yaralı
18:47
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Belki önümüzdeki hafta vaka sayısı 500'ün altına inebilir
18:45
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 20:53:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emre Belözoğlu, kariyerinin son derbisine ilk 11'de başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]