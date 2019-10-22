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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu konuştu: 1 ay daha...

Emre Belözoğlu konuştu: 1 ay daha...

1 saat önce

Sarı- Lacivertli forma için hiçbir zaman fedakarlıktan kaçınmayan Kaptan, kırık kaburgasına, "En az 1 ay oynayamaz" yorumlarına rağmen Denizlispor deplasmanında sahaya çıktı.

Emre Belözoğlu konuştu: 1 ay daha..., System.String[]

Sarı- Lacivertli forma için hiçbir zaman fedakarlıktan kaçınmayan Kaptan, kırık kaburgasına, "En az 1 ay oynayamaz" yorumlarına rağmen Denizlispor deplasmanında sahaya çıktı. Asistini yaptı, yine takımın en iyilerinden biri oldu. Yıldız futbolcu, karşılaşma sonrasında özel açıklamalar yaptı. İşte Emre'nin sözleri...


'Kayıpsız yola devam'


"Şampiyon olmak istiyorsak deplasman maçlarını mutlaka kazanmalıyız. Denizli sınavı da bizim için hayati öneme sahipti. Çok değerli 3 puanla ayrıldık. Ben ve arkadaşlarım Denizli'de büyük bir mücadele verdik. Rakibimizin durumu da çok kötüydü. Haftalardır kazanamıyorlardı. Karşımıza yeni bir hoca ile çıktılar. Bunun verdiği motivasyonla büyük bir mücadele sergilediler. Ancak kazandık ve zirveden kopmadık. Milli araya kadar oynayacağımız Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını kazanıp iyi bir seri yakalamalıyız."


'O pozisyonda şanslıydım'


"Evet, kaburgamdaki kırık nedeniyle 1 ay daha acı içinde oynayacağım. Ancak sağlık ekibimiz bu konuda bana büyük destek veriyor. Onların da hakkını teslim etmek lazım. Kırığa rağmen, müthiş önlemler aldılar. Maç içinde rakibimin yaptığı hamlede çok şanslıydım. Allah'tan kırığın üstüne gelmedi. Alt bölgeden aldığım darbe bile uzun süre yerde kalmama neden oldu."


'Devlerin Muriqi'yi istemesi sürpriz değil'


"Vedat Muriqi müthiş bir golcü. Avrupa'nın dev takımlarının radarında olması sürpriz değil. Bu ilgiyi hak ediyor. İnanıyorum ki, Sarı- Lacivertli formaya uzun yıllar hizmet edip, başarılarında pay sahibi olacak. Diğer arkadaşlarım da ondan aşağı kalmıyor. Takıma katkı sağlamak için büyük fedakarlıklarda bulunuyorlar."

Denizlispor, Denizli, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:55 
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