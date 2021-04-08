Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum - Son Dakika

Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum

08.04.2021 22:21
Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum, System.String[]

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Son vuruşlarda yeteri kadar becerili olamadıklarını ifade eden Emre Belözoğlu, "Memnun olmadığımız dakikalar var. Topa sahip olmaya çalıştık. Hükmettiğimiz anlarda açıkçası oyun bizim lehimize gelişirken, çok basit bir gol yedik. Pozisyona giren, isteyen ve arzulayan bir takım vardı ama son vuruşta yeterli bir şekilde becerili değildik. Üzgünüz, Fenerbahçe kendini bu şekilde çıkmaza sokamaz. Sezon içinde Malatyaspor'a çok büyük saygı duymayla beraber 5 puan kaybetmez. Bundan dolayı üzgünüz" diye konuştu. "KUPAYI HALA İSTİYORUZ VE BEN BUNA YÜREKTEN İNANIYORUM" Bir gazetecinin, 'Fenerbahçe'nin bundan sonraki hedefi nedir, fikstür daraldı, sona doğru yaklaşılıyor, neler söylemek istersiniz' sorusuna Belözoğlu, "Hedefimizden sapmış olduğumuzu düşünmüyorum, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum. Bizim kaybettiğimiz puanlar gibi rakiplerin de puanlar kaybedeceğini düşünüyorum. Ciddi bir avantajı kaybettik gibi görünse de ben sonuna kadar mücadele edeceğimizi söylemek istiyorum" yanıtını verdi."SON 15 DAKİKA OYUNDAN KOPTUK"

Belözoğlu, kendi açısından maçın 30 dakikasının çok iyi bir oyun olduğunu ifade ederek, "Kendi fikrim. Son 15 dakikada oyundan koptuk. İrfan covidden döndü. Tam hazır değil, oynamaya, elinden geleni yapmaya çalıştı. Yürekten kapalı savunmada istediğimizi almaya çalıştık. Ondan dolayı ikinci yarıda bu değişiklikleri yaptık. Bütün oyuncularımız değerli, hepsinin önemi var. Her maçın da kendi içinde farklı senaryosu var. Zaman zaman bu değişiklikler olacak. Biz inandığımız doğrulara, yine futbola tutunmaya, Fenerbahçe'nin hedeflerini tutturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

- Malatya
Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum
Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum

Emre Belözoğlu, Malatyaspor, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: Kupayı hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum - Son Dakika Spor


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