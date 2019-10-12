Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu'na 100. maç hediyesi
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'na 100. maç hediyesi

Emre Belözoğlu'na 100. maç hediyesi

1 saat önce

Emre Belözoğlu'na 100. maç hediyesiİSTANBUL - Andorra karşılaşmasıyla birlikte milli formayı 100. kez giyen kaptan Emre Belözoğlu'na Arnavutluk maçı öncesinde madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma verildi.

Emre Belözoğlu'na 100. maç hediyesi

İSTANBUL - Andorra karşılaşmasıyla birlikte milli formayı 100. kez giyen kaptan Emre Belözoğlu'na Arnavutluk maçı öncesinde madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma verildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşma öncesinde takım kaptanı Emre Belözoğlu onurlandırdı. Seremoniden önce saha içerisinde Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından Emre'ye madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma takdim edildi.

Emre, eylül ayında İstanbul'da oynanan Andorra müsabakasında 100. kez milli formayı giymişti. 39 yaşındaki futbolcu Arnavutluk maçı ile birlikte 101. kez milli heyecanı yaşadı. Deneyimli futbolcu milli forma ile de 9 kez gol sevinci yaşadı.

Yıldız futbolcu milli takımdaki ilk golünü 2 Eylül 2000'de Moldova ile oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup maçında atmıştı.

Emre Belözoğlu'na 100. maç hediyesi

Emre Belözoğlu, Andorra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


A Milli Takımımız liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu
Milliler golden sonra asker selamı verdi! A Milli Takımımız son dakikada attı, Kadıköy yıkıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takım mesajıyla sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 03:27:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu'na 100. maç hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]