Emre Belözoğlu'na 100. maç hediyesi

İSTANBUL - Andorra karşılaşmasıyla birlikte milli formayı 100. kez giyen kaptan Emre Belözoğlu'na Arnavutluk maçı öncesinde madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma verildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşma öncesinde takım kaptanı Emre Belözoğlu onurlandırdı. Seremoniden önce saha içerisinde Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından Emre'ye madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma takdim edildi.

Emre, eylül ayında İstanbul'da oynanan Andorra müsabakasında 100. kez milli formayı giymişti. 39 yaşındaki futbolcu Arnavutluk maçı ile birlikte 101. kez milli heyecanı yaşadı. Deneyimli futbolcu milli forma ile de 9 kez gol sevinci yaşadı.

Yıldız futbolcu milli takımdaki ilk golünü 2 Eylül 2000'de Moldova ile oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup maçında atmıştı.