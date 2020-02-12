EMRE BELÖZOĞLU'NA FETÖ SORUŞTURMASINDA İKİNCİ KEZ TAKİPSİZLİK KARARI - Son Dakika
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EMRE BELÖZOĞLU'NA FETÖ SORUŞTURMASINDA İKİNCİ KEZ TAKİPSİZLİK KARARI

6 saat önce

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin soruşturmada futbolcu Emre Belözoğlu'na ikinci kez takipsizlik kararı verildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NA FETÖ SORUŞTURMASINDA İKİNCİ KEZ TAKİPSİZLİK KARARI, System.String[]

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin soruşturmada futbolcu Emre Belözoğlu'na ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Verilen takipsizlik kararında, örgüt üyeliğine ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesinin olduğu belirtildi.

İ.E. isimli kişinin polise yapmış olduğu ihbarın ardından Emre Belözoğlu'nun FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, Emre Belözoğlu hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan daha önce de başlatılan soruşturma olduğunu belirterek, FETÖ ile irtibatına ilişkin bilgi havuzundan sorgulama yapıldığını kaydetti.

"ÖRGÜTÜN TEPE YÖNETİMİ İLE HERHANGİ BİR İRTİBATI BULUNMUYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Emre Belözoğlu'nun örgütün mesajlaşma programı Bylock kullanmadığını kaydederek, "Örgüte müzahir herhangi bir vakıf, dernek ve sendika üyeliklerinin bulunmadığı, örgütün tepe yönetimi ile herhangi bir irtibatının bulunmadığı, örgütle bağlantılı şirketler ve şirket ortakları listesinde yer almadığı, örgüte müzahir kurum ve kuruluşlarda, firmalarda her hangi bir SGK kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir" diye belirtti.

"YETERLİ DELİL ELDE EDİLEMEDİ"

Savcılıkça verilen takipsizlik kararında, 2013 yılı öncesinde dini sohbetlere katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtildi. Takipsizlik kararında, "Yürütülen soruşturma sonucu 2013 yılı öncesinde olmak üzere dini sohbetlere katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin şüphelinin konum ve kişisel özellikleri de nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispata yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelinin örgütsel, tabirle 'Şakirtlik' denilen üye konumunda faaliyette bulunmak suretiyle atılı suçu işlediğine dair yeterli delil elde edilemediği kanaatine varıldığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.


Emre Belözoğlu, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
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