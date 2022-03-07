Emre Belözoğlu'ndan 2 değişiklik - Son Dakika
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Emre Belözoğlu'ndan 2 değişiklik

07.03.2022 20:17
Emre Belözoğlu'ndan 2 değişiklik

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta 2-1 mağlup oldukları Fatih Karagümrük müsabakasının 11'inden 2 değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı.

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta 2-1 mağlup oldukları Fatih Karagümrük müsabakasının 11'inden 2 değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ın konuğu oluyor. Zorlu mücadelede turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu da geride kalan haftada sahalarında 2-1 kaybettikleri Fatih Karagümrük karşılaşmasının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Belözoğlu, savunmada Epureanu'nun yerine Ravil Tagir'e görev verirken, orta sahada da Pizzi - Aleksic rotasyonuna gitti.

Başakşehir'in, Beşiktaş maçı 11'i şöyle:

"Volkan Babacan - Caiçara, Duarte, Ravil, Hasan Ali Kaldırım - Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Aleksic, Berkay Özcan, Trezeguet - Okaka."

(Uygar Aydın - Samet Yalçın/İHA)

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Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor! Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor! Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekor peşinde Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekor peşinde

Fatih Karagümrük, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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