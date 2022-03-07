Emre Belözoğlu'ndan 2 değişiklik - Son Dakika

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta 2-1 mağlup oldukları Fatih Karagümrük müsabakasının 11'inden 2 değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ın konuğu oluyor. Zorlu mücadelede turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu da geride kalan haftada sahalarında 2-1 kaybettikleri Fatih Karagümrük karşılaşmasının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Belözoğlu, savunmada Epureanu'nun yerine Ravil Tagir'e görev verirken, orta sahada da Pizzi - Aleksic rotasyonuna gitti.

Başakşehir'in, Beşiktaş maçı 11'i şöyle:

"Volkan Babacan - Caiçara, Duarte, Ravil, Hasan Ali Kaldırım - Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Aleksic, Berkay Özcan, Trezeguet - Okaka."

(Uygar Aydın - Samet Yalçın/İHA)