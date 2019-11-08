Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Gidiyor...
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Gidiyor...

Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Gidiyor...

7 saat önce

A Milli Takım Avrupa Şampiyonası elemelerinde İzlanda ve Andorra ile kritik iki maça çıkacak.

Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Gidiyor..., System.String[]

A Milli Takım Avrupa Şampiyonası elemelerinde İzlanda ve Andorra ile kritik iki maça çıkacak. Bu karşılaşmaların kadroları bu akşam saat 20: 20'de açıklanacak.


Emre'den tam destek!


Sakatlığı nedeniyle bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının kadrosunda olmayacak Emre A Milli Takım kadrosunda da yer alamayacak. Ancak tecrübeli futbolcu İzlanda ve Andorra maçlarında takımı yalnız bırakmayacak.


A Milli Takım kaptanı olan Emre İzlanda ve Andorra maçlarında milli futbolcularla beraber olacak. Andorra maçı kafilesinde de yer alacak.


Fransa maçına da gitmişti


Arnavutluk ile oynadığımız maçta sakatlanan Emre Belözoğlu kadrodan çıkarılmasına rağmen Fransa deplasmanında takımı yalnız bırakmamıştı.


39 yaşındaki futbolcu tedavisi dışındaki tüm zamanlarını motivasyon için A Milli Takım futbolcularına ayıracak.


Emre Belözoğlu Eylül ayında oynanan Andorra maçında 100. kez A Milli Takım formasını giyerek tarihe geçmişti...

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Emre Belözoğlu, İzlanda, Andorra, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:00 
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