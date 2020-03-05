Emre Belözoğlu'ndan hem saha içi, hem de saha dışı destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan hem saha içi, hem de saha dışı destek - Son Dakika Spor

Emre Belözoğlu'ndan hem saha içi, hem de saha dışı destek

7 saat önce

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcılarının görevden ayrılmasının ardından teknik ekip şekillenmeye başladı.

Emre Belözoğlu'ndan hem saha içi, hem de saha dışı destek, System.String[]

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcılarının görevden ayrılmasının ardından teknik ekip şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertli ekibi kulübün bünyesindeki antrenörlerden Fatih Yıldız, Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel çalıştırırken, tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu da destek verecek isim oldu. Takım kaptanlığının yanı sıra teknik ekibe de idmanlarda katkı sağlayacak olan Emre Belözoğlu, bugün yapılan antrenmanda görevine başladı.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig 25'inci haftasında cumartesi günü saat 20.00'de Yukatel Denizlispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Emre Belözoğlu, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:41 Kaynak: DHA
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