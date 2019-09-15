Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Son Dakika Spor Haber

Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

1 saat önce

Ligin 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Emre Belözoğlu'nun sakatlığı nedeniyle maç kafilesinde yer almadı.

Emre Belözoğlu'ndan kötü haber, System.String[]

Ligin 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Emre Belözoğlu'nun sakatlığı nedeniyle maç kafilesinde yer almadı.


Emre'nin yerine Alanyaspor karşısında ilk 11'de yeni transfer Luiz Gustavo görev yapacak.


Brezilyalı futbolcu böylece sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkmış olacak.


Fenerbahçe'nin Alanyaspor kafilesi de belli oldu. Kafilede Erten, Hasan Ali, Isla, Moses, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Muhammed, Oytun, Okan yer almadı.


Fenerbahçe'nin Alanyaspor kafilesi şu isimlerden oluşuyor:


Harun, Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Adil, Murat, Nabil, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Miha, Alper, Max, Ferdi, Deniz, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç


Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo'nun Fransa Ligue 1 günlerini izliyoruz...


Aytemiz Alanyaspor, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Marius Sumudica: Bugün maç 9-2 bitseydi normaldi
Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçında yok! Türkiye Rallisi'nin galibi Sebastian Ogier Manchester United ve Atletico Madrid, Vedat için geliyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 14:57:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]