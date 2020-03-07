Emre Belözoğlu'ndan kulübede taktik - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan kulübede taktik - Son Dakika Spor

Emre Belözoğlu'ndan kulübede taktik

23 dakika önce

Yukatel Denizlispor maçında taktikleri Emre Belözoğlu verdiMustafa AKIN / - Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe'nin kendi sahasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı müsabakada yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu'nun takıma taktik veren isim olduğu görüldü.

Emre Belözoğlu'ndan kulübede taktik, System.String[]

Yukatel Denizlispor maçında taktikleri Emre Belözoğlu verdi

Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe'nin kendi sahasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı müsabakada yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu'nun takıma taktik veren isim olduğu görüldü.

Sarı lacivertlilerde Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Denizlispor maçında Fenerbahçe'nin başında UEFA A Lisansı olan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle çıkarken, takım kadrosunda yer alan ve yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu'nun oyunculara taktik veren isim olması dikkat çekti.Belözoğlu, maç içerisinde yaşanan bir pozisyonun ardından Tolgay Arslan'ı yanına çağırarak taktikler verirken, müsabakanın 31'inci dakikasında Max Kruse'nin yerine oyuna dahil olan Miha Zajc'a da taktik veren isim oldu.


Emre Belözoğlu, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:33 Kaynak: DHA
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