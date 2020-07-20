Emre Belözoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e tebrik - Son Dakika

Emre Belözoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e tebrik

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, dört yıl formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu kutladı.

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, dört yıl formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu kutladı.

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Emre Belözoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, "Dört sene boyunca formasını giymek ve kaptanlığını yapmaktan şeref duyduğum, ailem gibi hissettiğim, kendimi aralarında hep özel hissettiğim Başakşehir Ailesi'nin bu büyük başarısını tebrik ediyorum." dedi.

Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in örnek bir kulüp modeli ortaya koyduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Medipol Başakşehir'in gelişimine şahit olmuş biri olarak, hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu söyleyebilirim. Göksel Başkan ve Okan Ağabey'in temiz kalbini biliyorum. Başta Göksel Başkan ve Okan Ağabey olmak üzere kulüpteki bütün arkadaşları, başarının mimarı olan eski takım arkadaşlarımı, malzemecisinden aşçısına kadar tüm Başakşehir Ailesi'ni tebrik ediyorum. Fenerbahçe adına kötü geçen bu sene de tek sevindiğim şey Başakşehir'in başarısı oldu. Medipol Başakşehir, yönetim şekliyle tam anlamıyla örnek bir kulüp. Umarım UEFA Avrupa Ligi'nde de yollarına başarılı bir şekilde devam ederler."

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:33 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e tebrik - Son Dakika Spor
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