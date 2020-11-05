Emre Belözoğlu'dan Ömer Faruk Beyaz açıklaması - Son Dakika

Emre Belözoğlu'dan Ömer Faruk Beyaz açıklaması

05.11.2020 12:22

- Emre Belözoğlu'ndan Ömer Faruk Beyaz açıklaması Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'de evinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

- Emre Belözoğlu'ndan Ömer Faruk Beyaz açıklaması

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Süper Lig'de evinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sportif Direktör Emre Belözoğlu ise Ömer Faruk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra istasyon çalışmaları yaparken, antrenmanın basına açık olan bölümü böyle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerde antrenmanda eksik futbolcu bulunmazken, Arjantinli futbolcu Jose Sosa, kasığında ağrı hissetmesi sebebiyle antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. Sosa takımla çalışmalarına yarınki antrenmanla devam edecek.

Emre Belözoğlu'dan Ömer Faruk açıklaması

Antrenman esnasında basın mensuplarıyla kısa bir sohbet toplantısı gerçekleştiren Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Yeni bir takım, yeni bir sportif direktör ve henüz 2. yılında bir başkan var. Ama aldığımız sonuçlar hepimizi mutlu ediyor. Skorlar yanımızda, oyun olarak da iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Umarım böyle devam edecek. Yapacak çok işimiz var. Camiamızdan ve taraftarımızdan tek beklentimiz sabır ve güven. Futbolda iyi olduğu kadar kötü sonuçlar da var. Taraftarımızın her şartta bize destek vermesini bekliyoruz. Bizim en büyük görevimiz Erol Hoca'ya yardım etmek. Tamamen Erol Hoca'nın başarısına odaklandık. Hep birlikte ona yardım etmeliyiz. Ömer Faruk Beyaz bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. O'nun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum" dedi.

Emre Belözoğlu'dan Ömer Faruk Beyaz açıklaması
Emre Belözoğlu'dan Ömer Faruk Beyaz açıklaması
Emre Belözoğlu'dan Ömer Faruk Beyaz açıklaması
Emre Belözoğlu'dan Ömer Faruk Beyaz açıklaması

Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'dan Ömer Faruk Beyaz açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor Yükselişini sürdüren gram altın 521 liradan işlem görüyor Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık
Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar         
12:32
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor         
11:36
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı! Arkasından casusluk şüphesi çıktı Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı! Arkasından casusluk şüphesi çıktı         
10:54
Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu         
10:24
İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
10:15
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti         
08:24
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 12:52:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emre Belözoğlu'dan Ömer Faruk Beyaz açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei