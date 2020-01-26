Emre Belözoğlu'ndan sevinmedi iddialarına tepki - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan sevinmedi iddialarına tepki - Son Dakika Spor

Emre Belözoğlu'ndan sevinmedi iddialarına tepki

7 saat önce

Emre Belözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir şeyin asla söz konusu bile olamayacağının altını çizdi.

Emre Belözoğlu'ndan sevinmedi iddialarına tepki, System.String[]

Emre Belözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir şeyin asla söz konusu bile olamayacağının altını çizdi.


"Mevzu Fenerbahçe olduğu zaman eminim ki kimse ile bir problemim olamaz." sözlerini kullanan deneyimli futbolcu şöyle konuştu:


"Biraz daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim."


Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:15 
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