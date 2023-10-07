Emre Belözoğlu\'nun Ankaragücü\'nde İlk Maçı: 3-0 Galibiyet

MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Başakşehir'de 3 maçta galibiyet alamayan Belözoğlu, Başkent ekibinde ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı.
Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Ankaragücü 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Garry Rodrigues, 52. dakikada Rijad Bajic ve 89. dakikada Federico Macheda attı.
Hafta arasında teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Ankaragücü, 43 yaşındaki teknik adam idaresinde ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Başakşehir'de sezona başlayan ve 3 maçta galibiyet alamayan Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nde ilk maçında galibiyeti almayı başardı.
Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, 9 puana yükseldi. Kayserispor, 10 puanda kaldı.
Ankaragücü, milli aranın ardından İstanbulspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
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