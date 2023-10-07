Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü'nde İlk Maçı: 3-0 Galibiyet - Son Dakika

Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü'nde İlk Maçı: 3-0 Galibiyet

Emre Belözoğlu\'nun Ankaragücü\'nde İlk Maçı: 3-0 Galibiyet
Son Güncelleme: 07.10.2023 18:09

Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada Ankaragücü'nün golleri 49. dakikada Garry Rodrigues, 52. dakikada Rijad Bajic ve 89. dakikada Federico Macheda'dan geldi. Bu galibiyet, Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü'ndeki ilk maçı oldu. Başakşehir'de 3 maçta galibiyet alamayan Belözoğlu, Başkent ekibinde ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı. Ankaragücü, bu sonuçla puanını 9'a çıkardı.

MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Başakşehir'de 3 maçta galibiyet alamayan Belözoğlu, Başkent ekibinde ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Ankaragücü 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Garry Rodrigues, 52. dakikada Rijad Bajic ve 89. dakikada Federico Macheda attı.

Hafta arasında teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Ankaragücü, 43 yaşındaki teknik adam idaresinde ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir'de sezona başlayan ve 3 maçta galibiyet alamayan Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nde ilk maçında galibiyeti almayı başardı.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, 9 puana yükseldi. Kayserispor, 10 puanda kaldı.

Ankaragücü, milli aranın ardından İstanbulspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü'nde İlk Maçı: 3-0 Galibiyet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü'nde İlk Maçı: 3-0 Galibiyet - Son Dakika
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