Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı

Eski futbolcu ve teknik adam Ümit Özat, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve geçtiği dönemde FETÖ iddialarında bulunmuştu. Yaşananların ardından Belözoğlu'nun avukatı açıklama yaparak hukuki haklarını kullanacaklarını söylemişti.

Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay bugün Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçe ile Ümit Özat'a beş kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

"GÖRÜNCE ŞAŞIRMAYIN LÜTFEN"

Ümit Özat ise dava haberinin ardından çok hızlı ve sert bir paylaşım yaptı. Eski futbolcu Özat, "Fakat bendeki kuruşlarda Türkçe Olimpiyatları resmi yok. Görünce şaşırmayın lütfen" dedi. Belözoğlu cephesinden bu yanıta ne cevap verileceği merak ediliyor.