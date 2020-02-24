Emre Belözoğlu'nun derbi sözleri: 'Benim için en zor maç...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'nun derbi sözleri: 'Benim için en zor maç...' - Son Dakika Spor

Emre Belözoğlu'nun derbi sözleri: 'Benim için en zor maç...'

6 saat önce

Semercioğlu'nun sözleri şöyle;Acun'un locasında Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'na da rastladım. Sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu.

Emre Belözoğlu'nun derbi sözleri: 'Benim için en zor maç...', System.String[]

Semercioğlu'nun sözleri şöyle;


Acun'un locasında Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'na da rastladım. Sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. 'Geçmiş olsun' dedikten sonra maçı sordum; "Benim için en zor maç bu... Çünkü bu tür maçlarda sahada olmamak ve takımı tribünden izlemek çok sıkıcı. İnsanın içi içini yiyor" dedi. Sakatlığının ne durumda olduğunu sordum; "Geçmek üzere... Ufak bir ağrım kaldı" dedi...


YAZININ TAMAMI İÇİN;

Emre Belözoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:35 
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