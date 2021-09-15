Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverlerin beğenisini topladı! Ama bir eksik göze battı

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Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Bayern Münih'in deplasmanda Barcelona'yı yendiği maç Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'de yayınlandı. Mikrofonun başındaki Melih Gümüşbıçak'ın yorumcu partneri Emre Belözoğlu'ydu. Acun Ilıcalı, Belözoğlu'nun tek maçlığına böyle bir görev yaptığını ifade etti.

"YABANCISI YAŞLISI YOK"

Skorer, Belözoğlu'nun maçta yaptığı yorumlara gelen tepkileri haberleştirdi. Emre Belözoğlu'nun, "VAR'ın başındaki insan, makine değil. VAR'a güveniyorum. Nagelsmann, her maça farklı taktikle hazırlanan bir hoca. iyi bir analizci. Münih oyuncu olsaydı, 3-4 oyuncudan birisi Lewandowski olurdu. Futbolcunun genci yaşlısı, yerlisi yok. İyisi kötüsü var. Yusuf Demir iyi yerlere gelecek. Rüştü abi ve Arda gibi. Dünya tarihinin en büyük oyuncusu Messi ayrıldı, hepimiz üzüldük" şeklindeki tespitlerine olumlu yorumlar yağdı.

İşte o yorumlar: