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Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverlerin beğenisini topladı! Ama bir eksik göze battı - Son Dakika

Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverlerin beğenisini topladı! Ama bir eksik göze battı

15.09.2021 10:04

Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona - Bayern Münih karşılaşmasında yorumcu olan Emre Belözoğlu'nun performansı çok beğenildi. İlk kez yorumculuğa soyunan Belözoğlu'nun saha içi analizleri, oyunu okuması fark yarattı. Genel olarak olumlu yorumlar ağırlıktayken Belözoğlu'nun yayında spiker Melih Gümüşbıçak'a sürekli 'Melih ağabey' diye hitap etmesi, deneyimsizlikten dolayı eksik tarafı olarak fark edildi.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Bayern Münih'in deplasmanda Barcelona'yı yendiği maç Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'de yayınlandı. Mikrofonun başındaki Melih Gümüşbıçak'ın yorumcu partneri Emre Belözoğlu'ydu. Acun Ilıcalı, Belözoğlu'nun tek maçlığına böyle bir görev yaptığını ifade etti.

"YABANCISI YAŞLISI YOK"

Skorer, Belözoğlu'nun maçta yaptığı yorumlara gelen tepkileri haberleştirdi. Emre Belözoğlu'nun, "VAR'ın başındaki insan, makine değil. VAR'a güveniyorum. Nagelsmann, her maça farklı taktikle hazırlanan bir hoca. iyi bir analizci. Münih oyuncu olsaydı, 3-4 oyuncudan birisi Lewandowski olurdu. Futbolcunun genci yaşlısı, yerlisi yok. İyisi kötüsü var. Yusuf Demir iyi yerlere gelecek. Rüştü abi ve Arda gibi. Dünya tarihinin en büyük oyuncusu Messi ayrıldı, hepimiz üzüldük" şeklindeki tespitlerine olumlu yorumlar yağdı.

İşte o yorumlar:

Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverleri mest etti! Ama tek bir eksiği vardı
Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverleri mest etti! Ama tek bir eksiği vardı
Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverleri mest etti! Ama tek bir eksiği vardı
Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverleri mest etti! Ama tek bir eksiği vardı
Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverlerin beğenisini topladı! Ama bir eksik göze battı

Şampiyonlar Ligi, Emre Belözoğlu, Bayern Münih, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverlerin beğenisini topladı! Ama bir eksik göze battı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverlerin beğenisini topladı! Ama bir eksik göze battı - Son Dakika
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