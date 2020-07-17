Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık - Son Dakika

Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık

Fenerbahçe, Galatasaraylı Ömer Bayram için ilk yoklamayı yaptı. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan oyuncusu olan 28 yaşındaki orta saha, zam beklerken yüzde 15'lik indirim talebiyle karşı karşıya kaldı. 6 aydır maaş alamadığı için de ayrılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan ancak istediği maaşı alamayan Ömer Bayram Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı

Sabah'ın haberine göre; Yeni dönemde Fenerbahçe Futbol Direktörü olacak Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki orta saha için ilk yoklamayı yaptı. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi olan Ömer, zam beklerken yüzde 15 indirim talep edilince, ayrılığı düşünmeye başladı.

BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi olan oyuncu beklentilerinin karşılanmamasının yanı sıra 6 aydır da maaş alamadığı için son maçlarda suskunluğu ile dikkat çekiyor. F. Bahçe'nin oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği öğrenildi.

Galatasaray'da bu sezon 37 resmi maça çıkan Ömer 1 gol atarken, 13 asistle öne çıktı.

(Sabah)

Emre Belözoğlu, Ömer Bayram, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:49 

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

10:43 Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor 10:25 Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler 10:19 Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı 10:16 Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı 10:01 Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü 09:55 HDP'li Mensur Işık'ın döverek hastanelik ettiği eşi, yaşadığı kabusu karakolda anlattı 09:33 Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar 09:26 Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu 09:08 Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu 09:00 Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi 09:00 Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı 08:21 Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin 07:55 Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz 07:54 Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı 05:19 Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
10:43
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
10:25
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
10:19
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
10:16
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
10:01
HDP'li Mensur Işık'ın döverek hastanelik ettiği eşi, yaşadığı kabusu karakolda anlattı
09:55
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
09:33
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
09:26
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
09:08
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
09:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 11:05:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]