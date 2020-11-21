Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı - Son Dakika
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı
21.11.2020 18:52
Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 83. dakikasında Gustavo'nun yerine Ömer Faruk Beyaz oyuna dahil oldu. Genç futbolcunun oyuna girdiğini gören Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, ayağa kalkıp alkışladı.
Farka giden sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, son dakikalarda genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'a da şans verdi.
AYAKTA ALKIŞLADI
Ömer Faruk, maçın 83. dakikasında Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun yerine oyuna dahil oldu. Bu esnada mücadeleyi tribünden takip eden Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, değişiklik sonra oyuna giren genç futbolcuyu ayakta alkışladı.
ÖMER FARUK'A JEST YAPMIŞTI
Geçtiğimiz sezonun sonunda futbol kariyerini tamamlayan Emre Belözoğlu, geçen sezon 34. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçından çıkarken kaptanlık pazubandını Ömer Faruk Beyaz'a vererek ona büyük bir jet yapmıştı.
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21.11.2020 19:14:06. #1.12#
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