Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı - Son Dakika

Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı

21.11.2020 18:52
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı, System.String[]

Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 83. dakikasında Gustavo'nun yerine Ömer Faruk Beyaz oyuna dahil oldu. Genç futbolcunun oyuna girdiğini gören Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, ayağa kalkıp alkışladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 5-1'lik rahat bir galibiyetle geçmeyi başardı.

Farka giden sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, son dakikalarda genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'a da şans verdi.

Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı
(Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

AYAKTA ALKIŞLADI

Ömer Faruk, maçın 83. dakikasında Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun yerine oyuna dahil oldu. Bu esnada mücadeleyi tribünden takip eden Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, değişiklik sonra oyuna giren genç futbolcuyu ayakta alkışladı.

Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı

ÖMER FARUK'A JEST YAPMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun sonunda futbol kariyerini tamamlayan Emre Belözoğlu, geçen sezon 34. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçından çıkarken kaptanlık pazubandını Ömer Faruk Beyaz'a vererek ona büyük bir jet yapmıştı.

Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı

Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbolcu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı - Son Dakika Spor


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