Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 5-1'lik rahat bir galibiyetle geçmeyi başardı.

Farka giden sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, son dakikalarda genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'a da şans verdi.

(Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

AYAKTA ALKIŞLADI

Ömer Faruk, maçın 83. dakikasında Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun yerine oyuna dahil oldu. Bu esnada mücadeleyi tribünden takip eden Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, değişiklik sonra oyuna giren genç futbolcuyu ayakta alkışladı.

ÖMER FARUK'A JEST YAPMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun sonunda futbol kariyerini tamamlayan Emre Belözoğlu, geçen sezon 34. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçından çıkarken kaptanlık pazubandını Ömer Faruk Beyaz'a vererek ona büyük bir jet yapmıştı.