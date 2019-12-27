Emre Belözoğlu: 'Oynamam zor gibi duruyor' - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: 'Oynamam zor gibi duruyor' - Son Dakika Spor

Emre Belözoğlu: 'Oynamam zor gibi duruyor'

6 saat önce

Süleyman ARAT - Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki yıldızı Emre Belözoğlu, Hürriyet'e yaptığı açıklamada derbiyi unutup, Rize maçına odandıklarını söyledi.

Emre Belözoğlu: 'Oynamam zor gibi duruyor', System.String[]

Süleyman ARAT - Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki yıldızı Emre Belözoğlu, Hürriyet'e yaptığı açıklamada derbiyi unutup, Rize maçına odandıklarını söyledi. "Nihayet aradığımız ortamı son galibiyetle yakaladık" ifadelerini kullanan tecrübeli futbolcu, "Herkes çok mutlu. Bu mutluluğu Rize'yi de yenerek devam ettirmek istiyoruz" dedi.


Beşiktaş maçının öncesindeki havayı üç günlük aranın ardından hemen yakalamalarının takımdaki isteği gösterdiğini ifade eden Emre, "Bu takımdaki herkes şampiyonluğa inanıyor ve bunu çok istiyor. Bu nedenle Rize'yi yenerek devreye mutlu girmek istiyoruz" şeklinde konuştu.


'Oynamam zor gibi duruyor'


Kasığındaki ağrının azaldığını, forma giymek için kontrollü şekilde çalıştığını belirten Emre, oynamayı çok istediğini söyledi. "İlk yarının son maçında sahada, arkadaşlarımın yanında olmayı çok istiyorum. Maça yetişmek için var gücümle çalışıyorum, ancak biraz zor gibi gözüküyor" bilgisini veren Emre, şöyle devam etti: "Yine de vazgeçmek yok, oynama isteğim en üst seviyede, elimden geleni yapacağım ancak son durum ancak maç günü netleşir."


5 gole direkt katkı yaptı


Şampiyonluk mücadele veren Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu ilerlemiş yaşına rağmen takımın en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkıyor... Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 13 karşılaşmada, toplam 933 dakika sahada kalırken, katkısıyla takımının başarısında büyük rol oynadı.


Söz konusu mücadelelerde 1 gol imza atan Emre, bununla birlikte 4 de asist yaparak bu alanda 5 asisti bulunan Max Kruse'nin ardından en çok gol pası veren oyuncu konumunda.


Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Hürriyet, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:09 
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