Emre Belözoğlu: "Oyuncuların mücadelesi ve arzusu çok yüksekti" - Son Dakika

Emre Belözoğlu: "Oyuncuların mücadelesi ve arzusu çok yüksekti"

18.04.2021 22:00
Emre Belözoğlu:

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir maçında oyuncuların mücadelesinin ve arzusunun çok yüksek olduğunu ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söylerken, Altay'ın sakatlığı sonrası bu maçta görev yapan Harun Tekin'in çok iyi bir maç çıkarttığını ifade etti.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir maçında oyuncuların mücadelesinin ve arzusunun çok yüksek olduğunu ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söylerken, Altay'ın sakatlığı sonrası bu maçta görev yapan Harun Tekin'in çok iyi bir maç çıkarttığını ifade etti.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, daha önce vefat eden sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Serkan Acar ile ilgili, "Öncelikle sene-i devriyesi olan Serkan Acar'ı rahmetle anmak istiyorum. Camiamızın çok önemli bir şahsiyetiydi. Camiamız inşallah onun gibi değerler çıkartır. Camiamızın tekrar başı sağ olsun. Önemli bir galibiyet aldık. Oyunda iyi oynadığımız dönemler kötü oynadığımız dönemler oldu. Baktığımızda oyuncuların mücadelesi, isteği, arzusu çok yüksekti, bu beni mutlu ediyor. Onunla beraber oynadığımız maçlarda kazanabilecek ya da kat edebilecek durumlara getiriyoruz. Daha doğru oyun oynamaya çalışan, rakip 10 kişiyken topa daha hakim olup, pozisyon üretmesi gereken takım olması gerekti sahada. Ligin sonuna kadar aynı mücadeleyi vermek istiyoruz" dedi.

"HARUN ÇOK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDI"

Sakatlık yaşayan Altay Bayındır'ın çok önemli bir oyuncu olduğunu ve geçmiş olsun dileklerini dile getiren Belözoğlu, "Futbol bu yüzden güzel bir oyun. Ne hayırlı, ne şer bilemiyoruz. Altay'ın aramızda olmasını istedik. Futbolda sakatlıklar oluyor. Harun çok iyi bir maç çıkardı. Penaltı pozisyonu penaltı olmayabilir ama ne olursa olsun penaltıyı kaçırdıktan sonra takımın verdiği reaksiyon çok değerli. Her oyuncu çok kıymetli, Harun da bunlardan bir tanesi. Sezon sonuna kadar 25, 26 kişi aynı mücadelenin içinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BAŞAKŞEHİR BENİM İKİNCİ EVİM"

Teknik adam olarak Başakşehir karşısına çıkmasıyla ilgili açıklama yapan Emre Belözoğlu, "Kolay duygular değil. Başakşehir benim ikinci evim, ikinci yuvam. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bana muhteşem duygular yaşattılar. Bende elimden geldiğince buraya hizmet ettim. İnşallah bu süreçten bir an önce çıkarlar ve eski günlerindeki gibi üstleri zorlayarak şampiyonluk kazanacak süreçler yaşarlar. Göksel Gümüşdağ başta olmak üzere ekibiyle beraber bu sıkıntılı süreci atlatacaklardır. Onlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"SAHANIN İÇİNDE HER OYUNCU FORMASINI SONUNA KADAR TERLETECEKLER"

Oyuncu değişiklikleriyle alakalı soruya cevap veren Belözoğlu, "Beklerin performansından memnunum ama biraz daha net, kanata oynatıp sert çıkmalarını istemiştim. Bunu yapamadık. Genel anlamda oyuncu değişikliği yapmamız Nazım üzerinde uzun zamandır oynamadığı için yaptık. Ozan'ı orada kullandık. Caner-Novak değişikliği de öyle. Caner bizim için önemli bir oyuncu. Bir iki pozisyonda elinden geldiğince mücadele etti ama rakip çizgiye daha çok inmeye başladı. Ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık. Sahanın içinde hangi oyuncuya ne kadar dakika verirsek verelim sonuna kadar formayı terletecekler" değerlendirmesini yaptı.

"ALLAH İZİN VERİRSE SON İYİ OLACAK"

Kazandıkça takımın enerjisinin yükseldiğini belirten Belözoğlu, "Baskı her daim olacaktır. Kariyerimde her türlü baskının içinde oldum. Bunların içinden çıkmanın tek yolu inanmak, motive olmak ve çok çalışmak. Takım arkadaşlarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Camiamız çok büyük, beklenti büyük, sonu ne olursa olsun takımın arkasında olmaya devam edeceğiz ve Allah izin verirse sonu iyi olacak" ifadelerini kullandı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Başakşehir, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: 'Oyuncuların mücadelesi ve arzusu çok yüksekti' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İftar öncesi yemek için tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü İftar öncesi yemek için tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğuldu Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğuldu Çanakkale'de koronavirüs vakaları son 2 ayda 26 kat arttı Çanakkale'de koronavirüs vakaları son 2 ayda 26 kat arttı Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin üssüne roket saldırısı Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin üssüne roket saldırısı Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi Türk mankene 'Otel odası' soran PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin mesajları ifşa edildi Türk mankene 'Otel odası' soran PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin mesajları ifşa edildi Nüfusunun yarısından fazlasına ikinci doz aşı uygulayan İsrail'de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı Nüfusunun yarısından fazlasına ikinci doz aşı uygulayan İsrail'de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Rusya, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nin 20 çalışanını sınır dışı etti Rusya, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nin 20 çalışanını sınır dışı etti         
22:20
Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu         
22:00
Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde elinden bir an olsun düşürmediği çantanın sırrı çözüldü Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde elinden bir an olsun düşürmediği çantanın sırrı çözüldü         
21:29
Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz, 'Barbaroslar'a transfer oldu Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz, 'Barbaroslar'a transfer oldu         
20:25
Tartışma sırasında kendisine silah doğrultan babasını defalarca bıçakladı Tartışma sırasında kendisine silah doğrultan babasını defalarca bıçakladı         
19:43
Pakistan'da protestoların bilançosu artıyor! Polis ateş açtı: 3 ölü, 50 yaralı Pakistan'da protestoların bilançosu artıyor! Polis ateş açtı: 3 ölü, 50 yaralı         
19:15
Annesinin köşe bucak aradığı genç kız, sevgilisinin evinde bulundu Annesinin köşe bucak aradığı genç kız, sevgilisinin evinde bulundu         
17:29
Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı         
15:35
Koronavirüslü kadın, komşularıyla mantı yaptı! Bütün apartman karantinaya alındı Koronavirüslü kadın, komşularıyla mantı yaptı! Bütün apartman karantinaya alındı         
15:24
Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti         
14:16
Kripto para piyasasında deprem! Bitcoin yüzde 10 düşüş yaşadı Kripto para piyasasında deprem! Bitcoin yüzde 10 düşüş yaşadı         
14:08
Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar         
13:32
"Virüs silah değiştirdi" diyen uzman isimden korkutan sözler: Bu son dalga hiçbirisine benzemiyor         
10:53
Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı         
10:17
Pazartesi günü İstanbul dahil 43 ilde sağanak yağış bekleniyor Pazartesi günü İstanbul dahil 43 ilde sağanak yağış bekleniyor         
09:21
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti         
07:18
Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor         
17:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2021 23:18:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emre Belözoğlu: "Oyuncuların mücadelesi ve arzusu çok yüksekti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei