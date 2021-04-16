Emre Belözoğlu oyunu çizgiye çekti! - Son Dakika

Emre Belözoğlu oyunu çizgiye çekti!

16.04.2021 11:43
Emre Belözoğlu oyunu çizgiye çekti!, System.String[]

Erol Bulut'tan sonra göreve gelen ve Kadıköy'de son iki maçta sahadan üç puanla ayrılan Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, hücumu göbekten kesip kanatlara yıktı.

Erol Bulut'tan sonra göreve gelen ve Kadıköy'de son iki maçta sahadan üç puanla ayrılan Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, hücumu göbekten kesip kanatlara yıktı. Belözoğlu'nun Fenerbahçe'sinde son 3 maçta topa en çok sahip olan isimler ise bek oyuncuları oldu. Son iki iç saha maçında başarılı orta sayısı da arttı.

Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı puan kayıpları sonrası Teknik Direktör Erol Bulut ile yollar ayrılırken, yerine göreve gelen Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun yaptığı taktik değişimi gözlerden kaçmadı. Özellikle iç sahada yaşanan puan kayıplarından dolayı Erol Bulut'un oyun formatında değişiklikler yapan Belözoğlu, 4-1-4-1 sistemi ile çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 de beraberlik alarak, sarı-lacivertlileri şampiyonluk yarışında tuttu. Bulut'un şubat ayında Fenerbahçe'nin, Kadıköy'de oynadığı ve puan kayıpları yaşadığı Galatasaray, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında kanattan çok göbekten yaptığı hücum organizasyonlarına, Emre Belözoğlu müdahale etti.

Söz konusu maçlarda Bulut'un takımı, 1-0 kaybedilen Galatasaray maçında göbekten yüzde 22.9 ile çıkarken, kanatlardan ise yüzde 16 isabetli orta yaptı. 1-0 kaybedilen Göztepe mücadelesinde yüzde 22 ile göbekten oynayan sarı-lacivertliler, bu maçta da yüzde 19 başarılı orta istatistiği yakaladı. 1-1 sona eren Antalyaspor müsabakasında yüzde 18 başarılı orta yapan Fenerbahçe, göbekten ise hücuma yüzde 23.9'lik payla çıktı. Bulut'un Kadıköy'deki son maçı olan ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı Gençlerbirliği karşılaşmasında yüzde 21'lik başarılı orta yapılırken, hücuma ise yüzde 22 ile göbekten yüklenildi.

Belözoğlu ile başarılı orta sayısı arttı

Bulut ayrılığı sonrası takımın emanet edildiği Emre Belözoğlu, hücum varyasyonlarını göbekten, kanatlara yıktı. Kadıköy'de sarı-lacivertlilerin başında ilk kez çıktığı ve sahadan 1-0 üstün ayrıldığı Denizlispor mücadelesinde Kanarya, yüzde 26 başarılı orta yaparken, göbekten yüzde 18, sol kanattan yüzde 48 ve sağ kanattan ise yüzde 32 ile hücuma kalktı. Son olarak 3-1'lik Gaziantep FK zaferinde de Belözoğlu idaresindeki Fenerbahçe, yüzde 32'lik başarılı orta ile oynarken, hücuma göbekten yüzde 18, sol ve sağ kanattan yüzde 40'la katkı verdi.

Top kanatlara yıkıldı

Emre Belözoğlu'nun 4-1-4-1 saha dizilişi ile kanatlara yıktığı oyun sisteminde Kadıköy'de 90 dakika boyunca en çok topla buluşan isimler ise bek oyuncuları Caner Erkin ile Gökhan Gönül oldu. Sarı lacivertlilerin, Denizlispor mücadelesinde Caner Erkin, 90 dakika boyunca 122 kez topla buluşurken, Gaziantep FK maçında ise 100 kez Gökhan, 86 defa da Caner, topun sahibi oldu.

Bulut topu merkeze verdi

Erol Bulut'un son Kadıköy mücadelesi olan Gençlerbirliği maçında Atilla Szalai 118 kez, Serdar Aziz de 116 defa topla buluşmada takımın en iyisi olurken, 1-1 sona eren ve yine iç sahada oynanan Antalyaspor mücadelesinde ise 124 kez takımın en çok topla buluşan ismi Sosa'ydı. - İSTANBUL

Emre Belözoğlu oyunu çizgiye çekti!
Emre Belözoğlu oyunu çizgiye çekti!
Emre Belözoğlu oyunu çizgiye çekti!
Emre Belözoğlu oyunu çizgiye çekti!

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, oyunlar, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu oyunu çizgiye çekti! - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım

Son Dakika Haberleri
11:51 Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu
11:44 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi
11:25 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
11:22 ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
10:59 8,08'den işlem gören dolar güne yükselişle başladı
10:57 85 milyon lira dolandırılan emekli doktor, evindeki haciz sırasında kalp spazmı geçirdi
10:46 Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde
10:40 Şehirden köye göç edenlere büyük teşvik! Vergiden muaf olacaklar
10:24 Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu         
11:51
Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı         
11:41
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor         
11:26
İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı         
11:17
Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar         
11:00
"Annem inat ediyor" diye tweet attı, ekipler harekete geçti! Bakan Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonda ikna etti         
10:46
Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı         
10:07
İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı         
09:42
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Ebru Gündeş, Ebru Gündeş, "İhanete uğradım" diyerek 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açtı         
07:41
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 11:55:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emre Belözoğlu oyunu çizgiye çekti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei