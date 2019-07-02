Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de
1 saat önce
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:38 Kaynak: DHA
, Emre Belözoğlu
ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi: "Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu'na yuvana 'hoş geldin' diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
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