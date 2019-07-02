Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de!
1 saat önce
Fenerbahçe, Milli futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllığına anlaştığını açıkladı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:42 Kaynak: İHA
, Milli futbolcu Emre Belözoğlu
ile 1 yıllığına anlaştığını açıkladı.
Fenerbahçe'de beklenen imza geldi. Sarı-lacivertli kulüp, uzun süredir gündeminde olan eski yıldızı Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden "Yuvana hoş geldin" mesajı ile Emre için şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.
Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu'na yuvana 'hoş geldin' diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." - İSTANBUL
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