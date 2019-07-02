Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de!
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Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de!

1 saat önce

- Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de!

- Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de!
İSTANBUL - Fenerbahçe, Milli futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllığına anlaştığını açıkladı.
Fenerbahçe'de beklenen imza geldi. Sarı-lacivertli kulüp, uzun süredir gündeminde olan eski yıldızı Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden "Yuvana hoş geldin" mesajı ile Emre için şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.
Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu'na yuvana 'hoş geldin' diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de!
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:59 Kaynak: İHA
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor
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