Emre Belözoğlu: "Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor" - Son Dakika

Emre Belözoğlu: "Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor"

09.05.2021 00:08

- Emre Belözoğlu: "Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor" MKE Ankaragücü'nü son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor ve kadere etki ediyor.

- Emre Belözoğlu: "Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor"

ANKARA - MKE Ankaragücü'nü son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor ve kadere etki ediyor. Zaten inandığınız yolda yürümek ve bir şekilde kader kapılarının açılması için de mücadele etmek ve istemek gerekiyor" dedi.

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Öncelikle mübarek Kadir Gecesi'nin İslam alemine hayırlar getirmesini, ülkemize barış, huzur getirmesini, dünyanın farklı farklı yerlerinde zulüm gören Müslümanlara huzur, barış getirmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bizim için maçtan önce söylemiştim olmazsa olmaz kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibimiz için de keza aynı şekilde öyleydi. Maçın ilk yarısı itibarıyla senenin en kötü ilk yarısı olabilir Fenerbahçemiz adına. Bu anlamda rakibe pozisyon verdik sadece 2 kere şut atabildik. Bizim için ciddi anlamda hayal kırıklığı olan bir ilk yarıydı. Fakat ikinci yarıda oyuncularımın isteği, arzusu, enerjisi, sahaya koymuş oldukları Fenerbahçelilik duruşuyla çok net bir oyun ortaya koydular. 8-9 çok net pozisyona girdik. Değerlendirdiklerimiz oldu, değerlendiremediklerimiz oldu. Bugünün gerçekten bizim adımıza çok önemli bir galibiyet olduğunu söylemek istiyorum. Tüm camiayı ayağa kaldıracak ve aynı zamanda yeni hedeflere hayallere ulaştırabilecek kadar ciddi sinerji oluşturduğunu düşünüyorum sahadaki oyuncularımızın vermiş olduğu özveriyle. Onların hepsine teker teker teşekkür ediyorum. İnşallah Fenerbahçemiz'in yolu açık. Çok güzel günler olacak. Biz çok büyük cümleler kullanmadık. Sadece sezon sonuna kadar elimizden gelen bütün mücadeleyi ve sonuna kadar bu işi taşıyacağımızı söylemiştik. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Performansımı Fenerbahçe camiası değerlendirsin"

Teknik Direktörlük kariyeriyle alakalı gelen soruya yanıt veren Belözoğlu, "Kendi performansımı büyük Fenerbahçe camiası ve taraftarı değerlendirsin isterim. Ben elimden geldiğince sahadaki göstermiş olduğum özveriyi, inancı, sahanın kenarında da şu an bana verilen görev itibarıyla da göstermeye çalışıyorum. Allah da gerçekten skorlarla bizle beraber. Bu anlamda da çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. İnşallah devamı gelir" şeklinde konuştu.

"Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz"

Hayatta tesadüflere inanmadığını belirten Belözoğlu, "Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor ve kadere etki ediyor. Zaten inandığınız yolda yürümek ve bir şekilde kader kapılarının açılması için de mücadele etmek ve istemek gerekiyor. Bugün Fenerbahçe takımı maçın ikinci yarısında bunu net şekilde herkese gösterdi. Sonuna kadar da yoluna devam edeceğini herkese hissettirdi. Taraftarlarımıza, camiamıza bu anlamda ciddi anlamda bir motivasyon ve mutluluk verdiklerini düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

"Bütün oyuncular becerili ve iyi niyetli"

Fenerbahçe'nin forvet oyuncularından istediği verimi alamaması üzerine gelen soruya ise Belözoğlu, "Ben oyuncularımın arzusunun, isteğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz maçlarda pozisyona girmek değerlidir ki çok pozisyona girdik maçın ikinci yarısında. Rakip sadece 1 kere olmak kaydıyla geçişten bir pozisyona girdi. Maçın ilk yarısında rakibimiz bizden çok daha üstün bir oyun oynadı ve pozisyonlara da net girdi. Ben takımımızda önde bulunan bütün oyuncuların becerili ve iyi niyetli oyuncular olduğunu düşünüyorum ama futbolda bazen topun içeriye girmesini çok daha istemeniz gerekiyor. Son dönemde de o bölgede kullandığımız oyuncular elinden geldiğince skora da katkı yapıyorlar. Hepsinin performansını artırmak da önce benim sonra ekibimizin görevi. Bunun için de çalışmaya devam edeceğiz" diye yanıt verdi.

Emre Belözoğlu: Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor
Emre Belözoğlu: Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor
Emre Belözoğlu: Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor
Emre Belözoğlu: Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: 'Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor' - Son Dakika Spor


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