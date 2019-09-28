Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu sarı kart gördü, Deniz'e kızdı
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Emre Belözoğlu sarı kart gördü, Deniz'e kızdı

1 saat önce

İkinci yarıda oyuna girmesinin ardından çok sayıda hatalı müdahale ve pas yapan Deniz'in hatasının ardından rakip atağı kesmek adına faul yapan Emre, bu durum sonrası Deniz'e bağırdı.

Emre Belözoğlu sarı kart gördü, Deniz'e kızdı, System.String[]

İkinci yarıda oyuna girmesinin ardından çok sayıda hatalı müdahale ve pas yapan Deniz'in hatasının ardından rakip atağı kesmek adına faul yapan Emre, bu durum sonrası Deniz'e bağırdı.


Daha sonra sarı kırmızılı tribünler Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu.

Emre Belözoğlu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:26 
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