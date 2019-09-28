Emre Belözoğlu sarı kart gördü, Deniz'e kızdı
1 saat önce
İkinci yarıda oyuna girmesinin ardından çok sayıda hatalı müdahale ve pas yapan Deniz'in hatasının ardından rakip atağı kesmek adına faul yapan Emre, bu durum sonrası Deniz'e bağırdı.
İkinci yarıda oyuna girmesinin ardından çok sayıda hatalı müdahale ve pas yapan Deniz'in hatasının ardından rakip atağı kesmek adına faul yapan Emre, bu durum sonrası Deniz'e bağırdı.
Daha sonra sarı kırmızılı tribünler Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:26
Emre Belözoğlu, Deniz Türüç'e çok sinirlendi Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a derbi tepkisi: Böyle şey olur mu? Ersun Yanal'dan Deniz Türüç açıklaması: Herhangi bir problemimiz yok Rus model Victoria Lopyreva'nın Galatasaray'a destek mesajı işe yaramadı