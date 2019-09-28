Emre Belözoğlu sarı kart gördü, Deniz'e kızdı

İkinci yarıda oyuna girmesinin ardından çok sayıda hatalı müdahale ve pas yapan Deniz'in hatasının ardından rakip atağı kesmek adına faul yapan Emre, bu durum sonrası Deniz'e bağırdı.

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Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a derbi tepkisi: Böyle şey olur mu?