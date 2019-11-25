Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu son 4 penaltının 2'sini kaçırdı
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu son 4 penaltının 2'sini kaçırdı - Son Dakika Spor

Emre Belözoğlu son 4 penaltının 2'sini kaçırdı

6 saat önce

Sarı lacivertlilerin 45+9'da kazandığı penaltıda atışı kullanan 39 yaşındaki futbolcu topu kaleciye teslim etti.

Emre Belözoğlu son 4 penaltının 2'sini kaçırdı, System.String[]

Sarı lacivertlilerin 45+9'da kazandığı penaltıda atışı kullanan 39 yaşındaki futbolcu topu kaleciye teslim etti.


Fenerbahçe kaptanı Emre böylece kullandığı son 4 penaltının ikisini kaçırmış oldu.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:11 
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