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Emre Belözoğlu son 4 penaltının 2'sini kaçırdı
6 saat önce
Sarı lacivertlilerin 45+9'da kazandığı penaltıda atışı kullanan 39 yaşındaki futbolcu topu kaleciye teslim etti.
Sarı lacivertlilerin 45+9'da kazandığı penaltıda atışı kullanan 39 yaşındaki futbolcu topu kaleciye teslim etti.
Fenerbahçe kaptanı Emre böylece kullandığı son 4 penaltının ikisini kaçırmış oldu.
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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:11
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