Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar seçiminin sebeplerini anlattı! - Son Dakika

Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar seçiminin sebeplerini anlattı!

Fenerbahçe'yi sezonun sonuna kadar taşıyacak, daha sonra da Fenerbahçe Altyapı Koordinatörlüğü görevini sürdürecek Tahir Karapınar ile ilgili görüşlerini aldığımız Sarı lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu, tecrübeli teknik adamla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar seçiminin sebeplerini anlattı!, System.String[]

Fenerbahçe'yi sezonun sonuna kadar taşıyacak, daha sonra da Fenerbahçe Altyapı Koordinatörlüğü görevini sürdürecek Tahir Karapınar ile ilgili görüşlerini aldığımız Sarı lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu, tecrübeli teknik adamla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Emre Belözoğlu Tahir Karapınar ile ilgili olarak, "Çok güzel bir insandır Tahir Ağabey. Benim kendisini tanımam çok eskiye dayanmıyor 3-4 yıldır tanıyorum" diyen Emre Belözoğlu, "Ancak burada mühim olan en önemli şey herkesin Tahir Hoca'yı çok sevip çok saymasıdır. Bu benim için de böyledir ben de herkes gibi Tahir Hocam'ı çok sever ve sayarım" şeklinde konuştu.

"SENEYE DÜŞÜNÜYORDU AMA..."

Karapınar'ın büyük bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren kaptan, "Altyapı tecrübesi, birikimi, insanlığıyla Tahir Hoca Dereağzı'nda çok güzel işler yapacaktır" dedi. Belözoğlu şöyle devam etti: "Milli takım, Ege- Akdeniz bölge oyuncu tarama havuzunun da çok geniş olması ayrı bir avantaj. Seneye düşünülen bir hamleydi fakat mevcut Pro Lisans ihtiyacımız ve tecrübesinden A takımda da 8 hafta faydalanma düşüncemizle hamleyi öne çektik." dedi.

"PIRLO GİBİ FUTBOL AKLI VARDIR"

Eski takım arkadaşı Ufuk Dündar ise şu değerlendirmeleri yaptı: "Birçok teknik adam gibi kulis yanı olmadığı, araya birini koyma huyu olmadığı için kıymetinin anlaşılması yıllar aldı. O doğruyu arayanın onu gelip bulmasını ister. Futbol sahasına geometrik açıdan, üç boyutlu bakar, herkesten farklı düşünür. Pirlo gibi futbol aklı vardır."

"OYUNCU HAVUZUNU İYİ YÖNETEN BİLGİLİ BİR İNSANDIR"

Teknik direktör Mehmet Özdilek, Konyaspor'da birlikte görev yaptığı Karapınar'ı şu sözlerle anlattı: "Kendisi hem oyunculuk hem antrenörlük kariyerinde herkesin sevip saydığı düzgün bir birey ve karakterli bir insandır. Genç milli takım antrenörlüğü yanı sıra İzmir ve Akdeniz Bölgesi oyuncu havuzunu iyi yöneten, bilgili bir kişidir. Bu yönlerini bildiğimiz için Konya'da yardımcı hoca olarak bünyemize almıştık. F. Bahçe'de kolay bir düreç yaşamayacak."

"GENÇLERİN ÖRNEK ALACAĞI BİR İSİM"

Hem Fenerbahçe'de hem de Altay'da forma giyen Toprak Kirtoğlu, İzmir ekibinde aynı dönemende birlikte futbol oynadığı Tahir Karapınar'ı şu sözlerle anlattı: "Tahir Ağabey benim takım arkadaşımdır ve onun hem futbol kalitesi hem de kişiliği asla tartışılmaz. Karakteri çok kıymetli bir insan. Özelikle altyapıda gençlerin çok örnek alacağı özelliklere sahip bir isim. Fenerbahçe alt yapısına hem karakter, kişilik hem de futbol olarak çok şey katacaktır çok doğru bir isim. Ben kendisiyle 5 kadar Altay'da oynadım sonra Fenerbahçe'ye oradan da Kocaelispor'a gittim 7 yıl sonra tekrar Altay'a geri döndüğümde Tahir Ağabey 35 yaşında sol bek olarak oynuyordu. Saygı duymamak imkansız."

Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Karapınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 07:43 

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar seçiminin sebeplerini anlattı! - Son Dakika Spor
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