Emre Belözoğlu: Taraftarın yüzünü güldürecek bir takım izlettirmek istiyoruz

"Sezon sonu için kafamda bir plan yok"

"Benim de hayalim, ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan biri olmak"

"Erol hocanın işine dışarıdan hiçbir şekilde kimse karışmadı""Topa sahip olan, kaptırdığında hemen reaksiyon verebilen bir takım üzerine çalışıyoruz""Teknik ekibe minimum bir isim daha katılacak""Fenerbahçe'nin sonu güzel olsun""Beni tanıyanlar kariyer planlamamın böyle olmadığını bilirler""Sayılmayan şampiyonlukların da geçerli olması gerektiği kanaatindeyim""Hiçbir futbolcu arkadaşım için bu kadar rahat ve fütursuzca cümleler kullanmam""İsmail Kartal'ın Erzurumspor'dan ayrılması bizimle alakalı değil""Elimden geldiğince genç futbolcuların bizimle olmasını sağlayacağım""Oyun planımız değişince golcülerimizin de devreye gireceğini düşünüyorum""Her maçı kazanmak için oynayacağız""Başkanımız görevine devam etmeli""Ozan Tufan'ın milli takımdaki performansı bizi çok memnun etti"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, "Biz Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılarsak sezon sonu planlamamızı yaparız. Sonumuzu çok düşünmüyoruz. Fenerbahçe'nin sonu güzel olsun, biz bunu istiyoruz. Fenerbahçe taraftarlarına uyandıklarında yüzlerini güldürecek bir takım izlettirmek istiyoruz" dedi.Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, bugün yapılan antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine milli takımı tebrik, Erol Bulut'a ise teşekkür ederek başlayan Emre Belözoğlu, "Milli takımımızın gösterdiği büyük başarıdan dolayı, oyuncularımızı, Şenol hocayı ve milli takım yetkililerini tebrik ediyorum. Ülkemizin yüzünü güldürdüler. İnşallah sonu da çok güzel olur. Avrupa Şampiyonası'nın ardından bir de Dünya Kupası bu jenerasyona yakışır diye düşünüyorum. Son olarak da Erol Bulut hocamıza verdiği hizmetlerden, iradesinden ve ekibiyle birlikte bir bütün olarak çalışmasından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum. Onunla çalışmak bizim için keyifliydi. Önemli bir tecrübe oldu. Kendisine de bundan sonraki kariyerinde teşekkür ediyorum" diye konuştu."SEZON SONU İÇİN KAFAMDA BİR PLAN YOK"Sezon sonunda teknik direktörlük görevine devam edip etmeyeceğinin belli olmadığını söyleyen genç teknik adam, "Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. Yapmam gerekenin ne olduğunu saha içine girdikten sonra biliyorum. Nasıl futbolculuğumda Fenerbahçe'nin her maçı için mücadele ettiysem bana verilen sportif direktörlük görevinde de günümün tamamını buna ayırarak geçirdiysem bugün de saha içinde aynısını yapmaya çalışacağım. Hem zekamı hem kalbimi buraya koymaya devam edeceğim. Birazcık daha farklı teknik direktörlüğün dinamikleri. Oyunculara biraz daha yakın olacağım. 10 haftalık planım bütün Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmek, onlara ümit vermek. 7 senedir oluşan sıkıntılı ortamı bir nebze dağıtabilmek, en büyük hedefim" ifadelerini kullandı."BENİM DE HAYALİM, ÜLKENİN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK TEKNİK ADAMLARDAN BİRİ OLMAK"Teknik direktör olarak başarılı bir kariyer hedeflediğini söyleyen Belözoğlu, "Erol Bulut'un Fenerbahçesi veya Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçesi olarak görmüyorum. Bu Fenerbahçe'ye gönül veren herkesin Fenerbahçesi. Teknik adam olarak herkesin bir oyun anlayışı ve bakış açısı var. Ben de sahanın içerisinde, bu ülkede en fazla top oynayan futbolcu olarak ortaya koyduğum şeyleri, gelişimimi arkadaşlarımıza anlatmaya çalışacağım. Bu söylemiş olduğunuz isimler, ülke futboluna çok büyük hizmetlerde bulunmuş kişiler. Çok büyük saygı duyuyorum. Benim de hayalim, ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan biri olmak. Benim kendi hedeflerim ve hayallerim çok büyük. İnandığım doğrulardan vazgeçmeyeceğim" diye konuştu."EROL HOCANIN İŞİNE DIŞARIDAN HİÇBİR ŞEKİLDE KİMSE KARIŞMADI"Erol Bulut'un oyun sistemine, taktiksel planına hiç kimsenin karışmadığının altını çizen Belözoğlu, "Fenerbahçe çok büyük bir değer. Başkanımız, çok cefakarca taşın altına elini sokuyor. Erol hoca eski arkadaşım. Onunla birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Buradan futbolla sorumlu olarak yönetici kimliğindeki tek kişi bendim. Tercihleriyle, oyun dizilişiyle alakalı Erol hoca ile konuşma yapacak bir kişi olmadığımı kendisi çok iyi bilir. Sayın başkanımız da benim şahit olduğum kadarıyla birebir şekilde hocanın işine karışacak bir tavır göstermemiştir. Fenerbahçe'nin beklentileri çok yüksek. Burada şampiyonluklar da yetmez. Erol hocaya sahanın içerisine konsantre olması için elimizden gelen ortamı sağladık. Hepimizin hataları vardır. İnsanız hata yaparız. Burada hiç kimse hiç kimsenin işine karışmadı. İyi bir teknik adam da buna izin vermez zaten. Erol hocaya da bunu hakaret sayarım. Dışarıdan Volkan Demirel'e kulaklıkla bir şeyler söyleyen kişi, yine Erol hocanın ekibinden biriydi" açıklamasında bulundu."TOPA SAHİP OLAN, KAPTIRDIĞINDA HEMEN REAKSİYON VEREBİLEN BİR TAKIM ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"Oyun felsefesi hakkında da ipuçları veren Belözoğlu, "Sezonun başında bir planlama yapıyoruz. Vedat'ın ayrılmasıyla birlikte elimizde bir Allahyar kaldı. Onun da ayrılmasıyla yeni oyuncuları aramıza dahil ettik. Samatta, Premier Lig'e gitmiş. Bize gelmeden 8-9 ay önce 30 küsur gol atmış bir oyuncuydu. Aston Villa'da istediği ortamı bulamayan bir oyuncuydu. Cisse, 20 küsur gol attı. Vedat, 20 golün altında kaldı ve biz, 17 milyon Euro artı bonuslarla sattık. Planlama yaparken bazen pragmatik çözümler olması nedeniyle ligimizi bilen oyuncular seçtik. Futbolda bazen hesaplarınız tutmaz. Hiç beklemediğiniz bir oyuncudan ciddi bir çıkış da alırsınız, çok büyük beklenti içerisinde olduğunuz oyunculardan da o karşılığı alamazsınız. Ben, iyi bir takım kurduğumuzu ama hatalarımız da olduğunu düşünüyorum. Oyunun daha da gelişmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Topa sahip olan, kaptırdığında hemen reaksiyon verebilen bir takım üzerine çalışıyoruz. İşimizin kolay olmadığı bilincinde, başaracağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu."TEKNİK EKİBE MİNİMUM BİR İSİM DAHA KATILACAK"Teknik ekibinin oluşması konusunda çalışmaların sürdüğünü söyleyen Emre Belözoğlu, "Covid olan iki tane hocamız var. Bu doğrultuda mecburen Selçuk Şahin'i sahaya indirdik. Dediğim gibi Selçuk da Volkan da ben de Fenerbahçe bize ne görev verirse bunu yapacak kişileriz. İkisi de Fenerbahçe'ye aynı ruhla hizmet edecek olan arkadaşlarımdır. Bize Fenerbahçe gel dediğinde geldik, git dediğinde gittik. Biz Fenerbahçeliyiz. Yeni ekibimizin içerisinde yurt dışından gelecek birisi olacak. Belki bir ihtimal ligi bilen bir hoca daha dahil olacak. Bunları en yakın süre içerisinde size açıklayacağız" dedi.SPORTİF DİREKTÖRLÜK GÖREVİM DEVAM EDECEK"Sportif direktörlük görevinin süreceğini söyleyen genç teknik adam, "Sportif direktörlük pozisyonunun içinde fazlasıyla finansal ve hukuksal konular var. Ben sportif direktörlük görevime, sahaya daha fazla konsantre olmak şartıyla devam edeceğim. Hukuksal devam eden bazı problemler var. Ayrıca finansal boyut da var. Önümüzdeki yılın kadrosunun şekillenmesinde, bütçenin aşağıya çekilmesinde görevim devam edecek. Biz bu senenin takımını yaparken, %80 oranında bir sonraki senenin takımını da planlamıştık. Mutlaka ufak dokunuşlar yapacağız. Biz hesabımızı sahaya göre yapıyoruz" şeklinde konuştu."FENERBAHÇE'NİN SONU GÜZEL OLSUN"Şu anda düşündüğü tek şeyin ligin son on haftası olduğunun altını çizen Emre Belözoğlu, "Şu an için ligin son 10 haftası. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bir toplantı yaparak bana bu görevi tebliğ ettiler. Bizden yana ne isteniyorsa elimizden geleni yapacağız. 10 haftayı programlamaktan başka bir düşüncem yok. Başka bir şeye konsantre olmak istemiyorum. Ekibimize minimum 1, belki 2 kişi dahil olacak. Biz Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılarsak sezon sonu planlamamızı yaparız. Sonumuzu çok düşünmüyoruz. Fenerbahçe'nin sonu güzel olsun, biz bunu istiyoruz. Fenerbahçe'ye uyandıklarında yüzlerini güldürecek bir takım izlettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."BENİ TANIYANLAR KARİYER PLANLAMAMIN BÖYLE OLMADIĞINI BİLİRLER"Fenerbahçe'nin menfaatleri için birçok hayalinden vazgeçtiğini ve kariyer planlamasını farklı yaptığını söyleyen genç teknik adam, "Sezon başında da söylemiştim. Birçok hayalimden vazgeçerek bu göreve geldim. Bu benim kendim için planladığım bir kariyer planlaması değildir ama ne olursa olsun Fenerbahçe'nin içerisindeki süreç bizi bu kararları almaya iter. Fenerbahçe için aldığım kararlardan pişman olmayacağımı da herkes bilsin. Ben burada Fenerbahçe'nin başarısı için bana verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Beğenen ve beğenmeyenler oldu. Benim kariyer planlamam, beni tanıyan herkes bilir ki böyle değildi. Sonuç bizi buraya getirdi ve elimizi taşın altına sokmaya devam edeceğiz" dedi."SAYILMAYAN ŞAMPİYONLUKLARIN DA GEÇERLİ OLMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİM"Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayıları için yaptığı başvuruya da değinen genç teknik adam, "Ligimize isimlerini verdiğimiz bir sürü efsane oyuncularımızın oynamış olduğu sezonları da federasyonumuzun dahil etmesinin daha hakkaniyetli olacağını düşünüyorum. Federasyonun kurullarında da bu konu konuşuluyordur. En hakkaniyetli kararın çıkacağını düşünüyorum. Böylesine değerli isimleri çocuklarımıza anlatıyoruz. Onların isimlerini liglerimizin önüne koyduk ama şu anda da onların oynadığı dönemleri yok sayıyormuşuz gibi bir görüntü var" ifadelerini kullandı."HİÇBİR FUTBOLCU ARKADAŞIM İÇİN BU KADAR RAHAT VE FÜTURSUZCA CÜMLELER KULLANMAM"Ümit Özat'ın söylemleri ile ilgili olarak ise Belözoğlu, "Üzülüyorum. Ümit Özat ile aynı dönemde oynamadım. Milli takımda beraberliğimiz oldu. Kendisiyle olayı kişiselleştirebileceğim bir diyaloğum olmadı. Antrenörlük olduğu dönemde beraber oynamışlığımıza istinaden, hemen hemen her maçta kendisine saha kenarına gidip selam vermişimdir. İş ne olursa olsun Fenerbahçe menfaatine geldiğinde ben söylemem gerekenler olmasına rağmen konuşmamayı tercih ediyorum ama herkesin hesabı da belli. Benim amacım bu 10 haftada bütün enerjimi Fenerbahçe'ye vermek. Hiçbir futbolcu arkadaşım için bu kadar rahat ve fütursuzca cümleler kullanmam" açıklamalarında bulundu."İSMAİL KARTAL'IN ERZURUMSPOR'DAN AYRILMASI BİZİMLE ALAKALI DEĞİL"İsmail Kartal'ın Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan ayrılması üzerine ise genç teknik adam, "Sezon başında Serkan Reçber ile görüşmemiz olmuştu ama devam etmedi. Bilgi alışverişi şeklinde oldu. İsmail hoca ile ilgili olarak benim bir görüşmem olmadı. Yönetimimizin de böyle bir görüşmesi olmadı. Kendisinin Erzurumspor'dan ayrılması bizimle alakalı bir durum değil" şeklinde konuştu."ELİMDEN GELDİĞİNCE GENÇ FUTBOLCULARIN BİZİMLE OLMASINI SAĞLAYACAĞIM"Pandemi döneminde altyapıdaki oyuncuların yaşadıkları zorluklara da değinen Emre Belözoğlu, "Geçen sene biz Ersun hocanın ayrılmasının ardından pandemi dönemi başladı. Ondan sonra zorlu bir süreç başladı. Genç oyuncuların gelişimi için sürekli oynamaları ve turnuvalarda olmaları gerekiyor. Onlara kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunmamız gerekiyor. Bütün takımlar gibi biz de bu fırsatı yaratamadık. O yüzden ben elimden geldiğince genç futbolcunun bizimle beraber olmasını sağlayacağım. Fenerbahçe'nin değerlerinin ortaya çıktığı bir sistem yaratmak istiyorum ama kolay değil. Fenerbahçe'nin altyapısından yetişmiş 300'e yakın oyuncu Türkiye liglerinde forma giymiş. Pandemi biraz bizi etkiledi" diye konuştu."OYUN PLANIMIZ DEĞİŞİNCE GOLCÜLERİMİZİN DE DEVREYE GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"Takımdaki forvet oyuncularının performansının bu süreçte yükseleceğine inandığını söyleyen Belözoğlu, "Oyuncularımızın hepsi değerli. Oyun sistemiyle beraber golcülerin de istedikleri yerlerde olacağını düşünüyorum. Oyuncular da kendi performanslarını değerlendirebilecek kadar zekiler. Oyuncuları çok da saf zannetmeyin. Saha içerisinde kendi performanslarını değerlendirip geliştirmek isteyen çok oyuncumuz var. Onları biraz daha bilinçlendirip ait hissettireceğiz. Erol hoca da bunu geçmişte çok yaptı. Biz bir enkaz almadık onu da söyleyeyim. Oyun planımız değişince golcülerimizin de devreye gireceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu."KENDİMİ MENTAL ANLAMDA SON 10 HAFTAYA HAZIRLAMAYA ÇALIŞACAĞIM"Örnek aldığı bir teknik adam var mı, sorusuna ise Belözoğlu, "Benzeri bir taktik anlayış oluşturmayacağım teknik adamlarla da çalıştım. İlişki anlamında da oyuncularına çok mesafeli ya da yakın oyuncularla da çalıştım. Mutlaka ilişkilerde de mesafe olmalıdır. Mesafe olmazsa o ilişki de uzun süreli olmaz. Oyuncuların beni sayacakları ve onlara dokunduktan sonra sevecekleri bir ortam hazırlamak istiyorum. Kendimi mental anlamda son 10 haftaya çok iyi hazırlamaya çalışacağım" cevabını verdi."HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"Emre Belözoğlu kalan 10 hafta ile ilgili olarak ise, "Her maçı kazanmak için oynayacağız. Bunu hissettireceğimizi düşünüyorum. Bazen skorlar gelmiyor. Fenerbahçe tarihine baktığınızda kazanması gereken maçları kazanamadığını görüyoruz. Her maç önemli, benim için önemli olan maç ilk maç. Geçen sene de Denizlispor ile başlamıştık şimdi de Denizlispor ile başlıyoruz. Sonumuzu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı."BAŞKANIMIZ GÖREVİNE DEVAM ETMELİ"Ali Koç'un başkanlık görevine devam etmesini arzuladığını söyleyen Belözoğlu, "Başkanımızın başkanlığa devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz oluruz olmayız ama o devam etmeli. Bizi layık görürlerse de biz Fenerbahçe için her türlü planlamada oluruz" dedi."OZAN TUFAN'IN MİLLİ TAKIMDAKİ PERFORMANSI BİZİ ÇOK MEMNUN ETTİ"Emre Belözoğlu, milli oyuncu Ozan Tufan için ise şunları söyledi:

"Ozan Tufan beraber oynadığım ve gelişimine şahit olduğum bir oyuncu. Eksiklerini gördüğümde söylüyorum biraz kızıyor, üzülüyor o da benim gibi biraz duygusal. Futbolcular, bazen kendisine gerçekleri söylemeyen oyuncuları yanlarında bulundururlar. Evlilikle birlikte çok daha olumlu bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Milli takımdaki performansı bizi memnun etti. Doğru oyunu oynamak istediğinde çok iyi bir oyuncu. Futbolcu kaç yaşına gelirse gelsin gelişmeye devam etmelidir. Her sabah kalktığınızda doğru bir iş yapacaksınız. Ozan da bu takımın çok değerli bir oyuncusu. Ozan gibi her oyuncumuza çok ihtiyacımız var."