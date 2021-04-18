Emre Belözoğlu teknik adam olarak ilk kez Başakşehir'de

Başakşehir'de 4 sezon forma giyen Emre Belözoğlu, teknik adam olarak sarı-lacivertli takımın başında ilk kez Başakşehir'e karşı sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de 4 sezon forma giyen Emre Belözoğlu, teknik adam olarak ilk kez turuncu-lacivertli takıma karşı takımının başında yer aldı. Başakşehir'in kaptanlığını da yapan Emre Belözoğlu, teknik adam olarak Fenerbahçe'nin başında saha kenarındaki yerini aldı. - İSTANBUL