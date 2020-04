- Emre Belözoğlu: "Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi!"

İSTANBUL - Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, "4 Nisan 2015, tabii ki Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi! Ben de o gün otobüsün içindeydim" diye konuştu.

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, 4 Nisan 2015 tarihinde Rize dönüşünde sarı-lacivertli futbolculara ve takım otobüsümüze karşı gerçekleşen saldırı girişiminin beşinci yılı geride kalırken, duygu ve düşüncelerini FB TV'de açıkladı. Belözoğlu sözlerine Türkiye'yi ve Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ve içinden geçtiğimiz süreci değerlendirerek başlayarak, "Hem Dünya hem de ülkemiz çok zor bir süreç yaşıyor. Bizler de bu süreci bize verilen antrenman programlarıyla evimizde geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah hem Dünya hem de ülkemiz bu süreci yener ve herkes huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sokaklarda gezer. Bu süreci inşallah hep beraber yaşarız" dedi.

"Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi!"

4 Nisan 2015 tarihinde yaşanan takım otobüsünün kurşunlanmasının beşinci yılıyla ilgili konuşan Belözoğlu, "4 Nisan 2015, tabii ki Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi! Ben de o gün otobüsün içindeydim. Olay gerçekleşir gerçekleşmez takım otobüsümüzün şoförünün yanına doğru gittik ve onun polis arabasına bindirildiğini gördük. Ne yazık ki çok zor bir gündü. ve olayın faillerinin halen bulunmaması hem futbolcular olarak bizleri hem de camiamızı üzüyor. Fakat ben hem devletimize hem de polis teşkilatımıza çok güveniyorum. İnşallah en yakın süre içerisinde bu olayın failleri bulunacaktır. Ne yazık ki çok zorlu günlerdi. Ama Fenerbahçe'nin olduğu her yerde Fenerbahçe mücadele eder. O gün de bu zorlu günleri yenmiştik. İnanıyorum ki bu süre zarfında faillerin bulunmasıyla beraber olay daha da net aydınlatılacaktır. İnşallah bir daha Türk futbolu ve Fenerbahçemiz, böyle günler yaşamaz. Çünkü o gün takımın içinde bulunan bir oyuncu olarak ben de, diğer takım arkadaşlarım da -özellikle yabancı oyuncular da- şampiyonluğa mal olacak kadar sıkıntılı süreçler yaşamıştık. Her insan, ülkemizde bulunan her sporcu inanıyorum ki bu düşüncededir; böyle günleri, böyle anları yaşamak istemez. İnşallah bir daha böyle olaylar Türkiye'de ve Dünyada yaşanmaz. Bizim için söylenebilecek en son söz, inşallah bu olayın failleri bir an önce bulunur. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu anlamda hem devletimize hem de polis teşkilatımıza güveniyorum. Söyleyebileceklerim bunlar" diyerek sözlerini noktaladı.