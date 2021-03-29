Emre Belözoğlu: Ümit Özat'a söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum
29.03.2021 13:55
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Ümit Özat'ın kendisiyle ilgili "'FETÖ' hakkında bir açıklama bile yapamadı" sözlerine yanıt verdi. Belözoğlu, "Gerçekten üzücü oldu bu açıklamaları. Söyleyeceklerim var bu konuyla ilgili ama şimdilik susmayı tercih ediyorum" dedi.
Ümit Özat'ın açıklamasına üzüldüğünü ifade eden Belözoğlu, "Bu camia için 1 dakika bile forma giymiş kişi benim için çok değerlidir. Kendisiyle birebir sohbetim yoktur. Milli Takım'da 5-10 kere birlikte oynadık. Bu açıklamalar çok üzücü. Benim de söyleyeceklerim var ama bu konuyla ilgili şimdilik susmayı tercih ediyorum" dedi.
KINAMA GELMİŞTİ
Fenerbahçe ise eski kaptanı Ümit Özat'ın açıklamalarını resmi siteden kınamış, Özat'ı artık camianın bir parçası olarak görülmediği belirtilmişti. Ümit Özat, Sarı-Lacivertli taraftarların da büyük tepkisini çekti.
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