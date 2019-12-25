Emre Belözoğlu, "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, 'WinWin' projesi talihlisiyle buluştu - Son Dakika Spor

Emre Belözoğlu, "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu

6 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, "FenerOl" kampanyası kapsamında hayata geçirilen "WinWin" projesinde ödül kazanan şanslı taraftarla bir araya geldi.

Emre Belözoğlu,

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, "FenerOl" kampanyası kapsamında hayata geçirilen "WinWin" projesinde ödül kazanan şanslı taraftarla bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, WinWin projesi kapsamında gelir sağlamak amacıyla 300 liradan satılan formalardan satın alan taraftarlar arasında yapılan çekiliş sonrası kaptan Emre Belözoğlu ile öğle yemeği yeme hakkı kazanan Oğuzhan Atacan, ödülüne kavuştu.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen öğle yemeğinde Emre Belözoğlu, talihli taraftar Oğuzhan Atacan, oğlu Efe Berk Atacan, sarı-lacivertli yöneticiler Selahattin Baki ve Simla Türker Bayazıt'ın yer aldığı aktarıldı.

Sıcak bir ortamda yenilen yemeğin ardından, sarı-lacivertli taraftar Oğuzhan Atacan'ın doğum gününün de kutlandığı, Emre Belözoğlu'nun Atacan ve oğluna imzalı forma hediye ettiği belirtildi.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:40 Kaynak: AA
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