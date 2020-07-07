Emre Belözoğlu: ya kahraman, ya hain ilan ediliyoruz
İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri..."Hatalar yaptık. Ders almak için 3 haftamız var. Hep beraber uğraşacağız. Allah nasip ederse, sağ salim bu sezonu bitirip, Fenerbahçe camiasının mutlu olacağı bir takım oluşturmak hedefimiz.Gündeme gelmek istemiyorum.
İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri...
"Hatalar yaptık. Ders almak için 3 haftamız var. Hep beraber uğraşacağız. Allah nasip ederse, sağ salim bu sezonu bitirip, Fenerbahçe camiasının mutlu olacağı bir takım oluşturmak hedefimiz.
Gündeme gelmek istemiyorum. Futbolu çok seviyorum. Ciddi bir süreç var önümüzde. Kendi içimizdeki sıkıntıları çözmemiz lazım. Fenerbahçeliler buna inansın. Başkanıma inanıyoruz. Benim üzerimden bir gündem olsun istemiyorum! Zararım hiç olsun istemem. Benim kaderim olmuş, ya kahraman ilan ediliyoruz, ya hain ilan ediliyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 22:11
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