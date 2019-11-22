Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu: "Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok"
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: 'Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok' - Son Dakika Spor

Emre Belözoğlu: "Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok"

7 saat önce

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yeneceklerinden şüphesi olmadığını belirtti.

Emre Belözoğlu:

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yeneceklerinden şüphesi olmadığını belirtti.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Ligde 11. hafta sonunda 2. sırada olduklarını hatırlatan Emre'nin, "Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya'da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe'yiz. Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Yeni Malatyaspor, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:54 Kaynak: AA
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YORUMLAR (2)
  • beşiktaşk: fener ve deplasmanda malatyayı yenmek komik:) adamları hücum hattına bak gökhan töre, guilerme, fofana, bifouma, jahovic Allah berekt versin. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır


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