Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a - Son Dakika

Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a

6 saat önce

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ı kadrosuna katmak istiyor.

Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a, System.String[]

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ı kadrosuna katmak istiyor.

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Borussia Dortmund, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Bundesliga ekibinde bu bağlamda öne çıkan oyuncu Juventus'ta forma giyen Emre Can. 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı formayla çıktığı 37 maçta 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan, bu sezon ise yeteri kadar şans bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da daha fazla görev alabilme adına bu transfere sıcak bakıyor.

30 MİLYON EURO'YA YAKLAŞTI

Bu transfer için Juventus ile görüşmelerini sürdüren Dortmund, istenilen 30 milyon Euro'luk bonservis bedeline yaklaşmış durumda. Milan, Manchester United ve Tottenham gibi takımların radarındaki Emre'den iyi bir bonservis bedeli almak isteyen Juventus da İtalyan medyasına göre Dortmund ile anlaşmaya yakın.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a
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