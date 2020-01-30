Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a gidiyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a gidiyor! - Son Dakika Spor

Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a gidiyor!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma şansı bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmayı kafasına koyan Emre Can, Borussia Dortmund'a imza atmak üzere.

Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a gidiyor!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma şansı bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmayı kafasına koyan Emre Can, Borussia Dortmund'a imza atmak üzere.


Daily Mail'de yer alan habere göre; Juventus, başarılı futbolcunun transferi konusunda 22 milyon sterlin karşılığında Alman devi ile anlaşmaya vardı.


Söz konusu haberde, Emre Can'ın Borussia Dortmund'a transfer olabilmek adına 2022 yılına kadar devam eden mevcut sözleşmesi kapsamında 1 yıllık alacağı olan yaklaşık 14 milyon sterlinden vazgeçtiği ifade edildi.


YENİ BÜTÇE YARATILDI


Emre Can'ı daha önce satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmayı planlayan Alman devinin, Paco Alcacer'in İspanyol ekibi Villarreal'e satışıyla bonservis için bütçe yaratacağı kaydedildi.


Emre Can kariyerinde daha önce Bayern Münih ve Bayer Leverkusen formaları giymişti.


EMRE CAN NE KADAR KAZANIYOR


Emre Can, Juventus ile devam eden kontratı kapsamında haftalık 260 bin pound kazanıyor.


Borussia Dortmund'un başarılı futbolcuya haftalık 160 bin sterlin ödemesi bekleniyor.


FORMA ŞANSI BULAMIYOR


Emre Can, bu sezon Juventus formasıyla yalnızca 8 resmi maçta süre aldı ancak takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.


Borussia Dortmund, İtalya Serie A, Juventus, Emre Can, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:04 
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