Emre Can, Borussia Dortmund'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Can, Borussia Dortmund'da - Son Dakika Spor

Emre Can, Borussia Dortmund'da

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Juventus'tan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Emre Can, Borussia Dortmund'da, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Juventus'tan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan ekibi Juventus'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Juventus'a 2018 yılında transfer olan Emre Can, İtalyan ekibinde forma giydiği 45 maçta 4 gol attı.

Borussia Dortmund, Juventus, Emre Can, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:52 Kaynak: AA
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