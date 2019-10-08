Son Dakika Haberleri: Emre Çelik istifa etti
Son Dakika Spor Emre Çelik istifa etti

Emre Çelik istifa etti

15 dakika önce

Kocasinan Şimşekspor antrenörü Emre Çelik, Ülküspor yenilgisi sonrası görevi bıraktı.

Emre Çelik istifa etti, System.String[]

Kocasinan Şimşekspor antrenörü Emre Çelik, Ülküspor yenilgisi sonrası görevi bıraktı.


Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele veren Kocasinan Şimşekspor'da antrenör Emre Çelik görevinden ayrıldı. Kocasinan Şimşekspor'daki görevine iddialı başlayan Emre Çelik, son oynanan ve 3-1 kaybettikleri Kocasinan Ülküspor maçı sonrasında görevinden ayrıldı.


Sarı-Siyahlı takımın Genel Koordinatörü Fehmi Kuş "Ligde transfer yapmayan tek takım biziz. Amacımız alt yapıdan gelen genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Lig sonunculuğu bizi üzüyor. Ama bununda üstesinden gelerek ligde rahat nefes alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Emre Çelik, Kocasinan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kulüp başkanı çılgına döndü! Kırmızı kart gören oyuncusunu dövdü
Karısını otobüs durağında bıçaklayan adam ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı Eski futbolcu Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ'ın düğününe ünlü isimler akın etti Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya sert tepki: Ulan hangi başarı! Milli Takım'da madara oldun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 09:24:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emre Çelik istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]