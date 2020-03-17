Emre Çiçek: "RAPçilerde Auto-Tune kullanıyorlar" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Emre Çiçek: 'RAPçilerde Auto-Tune kullanıyorlar' - Son Dakika Magazin

Emre Çiçek: "RAPçilerde Auto-Tune kullanıyorlar"

6 saat önce

Şarkıcı Emre Çiçek, "Rapçiler de teknoloji kullanıyor.

Emre Çiçek:

Şarkıcı Emre Çiçek, "Rapçiler de teknoloji kullanıyor. Auto-Tune kullanıyor. Onların yaptığı bu teknolojik müzik ruha pek hitap etmiyor." dedi.


İkinci teklisi 'Gel'i Şubat ayında müzik marketlere sunan Emre Çiçek, TRT FM'de Michael Kuyucu'nun konuğu oldu. Akustik perfomansı sevilen şarkıları seslendiren yorumcu, hem müziğin mutfağında hem de solist kariyerine yönelik bilgiler paylaştı.


"RAPçiler Auto-Tune kullanıyor"


Stüdyolarda çalışan pek çok yorumcunun albüm vokalliğini yapan ve aranjörlük yapan Emre Çiçek, Michael Kuyucu'ya 15 yıldır müziğin mutfağında yer aldığını söyledi ve "Ben stüdyoda çaycılık yaparak başladım. Arada çaycılık yaparken gitar da çaldım, vokalde yaptım. Müziğin mutfağının çemberinden geçtim" dedi.


Çello, ud, piyano, bağlama ve gitar çalan Emre Çiçek, teknolojinin çok geliştiğini ve artık yeni müzik teknolojileri sayesinde müziğin kolaylaştığını söyledi ve " Japonya'da sanal starlar var. Rapçiler de teknoloji kullanıyor. Auto-Tune kullanıyor. Onların yaptığı bu teknolojik müzik ruha pek hitap etmiyor. Ben şarkımda "gel" dedim, sevgiyi, birlikteliği devam ettirmeyi insanlara anlattım, ama rapçiler "git diyor. Bu kadarla da kalmıyor. "Git yoksa..... diye başlayıp bilmem ne bilmem ne yaparım"a kadar varan sözler söylüyor. Oysa müzikte sözler çok önemli. Bundan dolayı ben rap müziğini sevmiyorum." diyerek rap müziğini eleştirdi ve rap müzik şarkıcıların son yıllarda müzik dünyasındaki kötü şarkıcıların kurtarıcısı haline gelen Auto-Tune adlı yazılımı kullanarak şarkı söyleyebildiklerini söyledi.


"Günümüzde MEB müzik eğitimi politikası çok başarılı"


Konservatuardan mezun olduktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Müzik Öğretmenliğinde yüksek lisans eğitimi alan Emre Çiçek, Michael Kuyucu'ya hala müzik öğretmenliği yaptığını söyledi.


Çiçek, günümüzde uygulanan müzik eğitim politikasının başarılı olduğunu belirtti ve "Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı müzik eğitiminin vizyonunu açtı. Eskiden sadece flüt eğitimi verilirdi. Ama şimdi özellikle liselerde müzik kültürü üzerine dersler veriliyor. Şimdi gençler Mozart'ı, Hacı Arif Beyi öğreniyorlar. Müzik hakkında bir fikirleri oluyor. Müzik kültürümüzü bir şekilde gençlere sunmamız lazım." dedi. - İSTANBUL

Emre Çiçek, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:43 Kaynak: İHA
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