Emre Çolak'ın golü 3 puanı getirdi - Son Dakika

Emre Çolak'ın golü 3 puanı getirdi

İspanya 2'nci Ligi'nin 36'ncı haftasında Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina'yı Emre Çolak'ın 90+5'inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

İspanya 2'nci Ligi'nin 36'ncı haftasında Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina'yı Emre Çolak'ın 90+5'inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

İspanya 2'nci Ligi'nin 36'ncı haftasında Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina'yı konuk etti. Riazaro Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 59'uncu dakikada Aizbitarte'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 90+2'nci dakikada Estrada'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada son sözü Türk futbolcu Emre Çolak söyledi. 61'inci dakikada Luis Ruiz'in yerine oyuna dahil olan Emre, 90+5'inci dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Emre Çolak, attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle sarı kart gördü.


Deportivo La Coruna, Emre Çolak, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 22:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Emre Çolak'ın golü 3 puanı getirdi - Son Dakika Spor
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