Emre Çolak'ın takımı Deportivo 3. Lig'e düştü, ortalık karıştı! Yasal girişim... - Son Dakika

Emre Çolak'ın takımı Deportivo 3. Lig'e düştü, ortalık karıştı! Yasal girişim...

İspanya 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu son hafta maçları dün oynanmış ancak Fuenlabrada'nın 7 futbolcusunda Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Deportivo-Fuenlabrada karşılaşması ertelenmişti.

Emre Çolak'ın takımı Deportivo 3. Lig'e düştü, ortalık karıştı! Yasal girişim..., System.String[]

İspanya 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu son hafta maçları dün oynanmış ancak Fuenlabrada'nın 7 futbolcusunda Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Deportivo-Fuenlabrada karşılaşması ertelenmişti.


Oynanan karşılaşmalar sonunda ligde kalma mücadelesi veren diğer takımların kazanmasının ardından Deportivo'nun eksik olan maçını oynamadan matematiksel olarak 3. lige düşmesi kesinleşti.


Racing, Extremadura ve Numancia ile birlikte düşen Deportivo, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga kurumlarına son hafta maçlarının hepsini ertelemediği için tepki gösterdi.


Deportivo La Coruna Kulübü Başkanı Fernando Vidal, RFEF ve La Liga'nın "çok büyük bir hata yaptığını" savunarak, son hafta maçlarının tekrarını istedi.


Kovid-19 nedeniyle sadece kendi maçlarının ertelenmesi kararının doğru olmadığını iddia eden Vidal, yasal olarak haklarını arayacaklarını duyurdu.


Aynı zamanda küme düşen diğer bir takım olan Numancia ile Fuenlabrada'nın Deportivo deplasmanından puan alması durumunda play-off şansını kaybedecek Elche ve 7'nci sıradaki Rayo Vallecano kulüpleri de son hafta maçlarının tekrarlanmaması durumunda RFEF ve La Liga'ya karşı yasal girişim başlatacaklarını açıkladı.


Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Çolak'ın kadrosunda olduğu Deportivo'nun itirazlarının sonucu değiştirmemesi, 1980-1981 sezonunda olduğu gibi gelecek sezon da 3. ligde mücadele etmesi bekleniyor.


İspanyol futbolunda en başarılı dönemlerini 1992-1997 ve 1999-2004 yıllarında geçiren Deportivo, 1999-2000 sezonunda tarihindeki tek lig şampiyonluğunu elde edip, 2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ve 1995-1996 sezonunda da Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda yarı final oynamıştı.


Vigo ile La Coruna kentleri arasında yaşanan çekişmeyle bağlantılı olarak tarihsel gerekçelerle "Türkler" lakabıyla da bilinen, 113 yıllık geçmişe sahip Deportivo'nun her maçında tribünlerine Türk bayrağı asılıyor.


Deportivo La Coruna, Emre Çolak, La Liga, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 12:52 

Son Dakika Spor Emre Çolak'ın takımı Deportivo 3. Lig'e düştü, ortalık karıştı! Yasal girişim... - Son Dakika Spor
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