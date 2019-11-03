Emre Çukur, Avrupa şampiyonluk maçına çıkıyor

Bugüne kadar yaptığı 14 maçın hepsini kazanmış olan 26 yaşındaki genç boksör Emre Çukur, Alman devi Jurgen Breahmer'e karşı Avrupa şampiyonluk maçına çıkacak. Avrupa Boks Birliği (EBU) tarafından ihaleye çıkarılan bu tarihi karşılaşmanın tüm yayın ve organizasyon haklarını ise Türk boks kulübü EC BOXİNG kazandı.

Yenilgisiz 26 yaşındaki Türk boksör Emre Çukur, Alman devi Jurgen Breahmer'e karşı Avrupa şampiyonluk maçına çıkacak. Bu önemli karşılaşmanın tüm yayın ve organizasyon haklarını ise Türk boks kulübü EC BOXİNG aldı. Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, dünya boksunda önemli yerlere geldiklerini vurgulayarak, "Böylesine önemli bir karşılaşmanın tüm haklarını almamız da bunun en iyi göstergelerinden birisidir. Başarılı Türk profesyonel boksörlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Erkan Teper, ardından, Alpay Yaman ve şimdi de Emre Çukur'u kontrat altına aldık. Emre de artık kulübümüzün bir parçasıdır. Dünya şampiyonluğuna kadar kendisinin destekçisi olacağız. Çok iyi ve kaliteli bir boksör, genç olması da ayrı bir avantajımız. Dünyanın zirvesine çıkacağından eminim. Bu yüzden şu an dünya devine karşı organize ettiğimiz bu maç tam zamanında geliyor. Bu karşılaşma ile iyi bir giriş yaparak, boks dünyasına Emre'yi tanıtacağız" dedi.

LEVENT ÇUKUR: "KAZANACAĞIMIZA İNANMASAK BU MAÇA GİRMEZDİK"

Emre Çukur'un antrenörü ve babası eski dünya şampiyonu Levent Çukur, oğlunun antrenman sistemini değiştirdiklerini belirterek, "Emre, rakibin ismini duyunca antrenmanlara daha büyük bir hırsla asıldı. Emre, sol gardlı bir boksördür ve rakip de aynı. Bu yüzden sağ yumruğunu geliştirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Promotörümüz Erol Ceylan, tecrübeli ve başarılı bir spor adamıdır. Kendisinin çok iyi antrenman programlarıyla Emre'yi maça kadar çok daha iyi hazırlayacağından eminim" dedi. EC BOXİNG spor kulübünün basın danışmanı Vedat Alyaz ise rakibin 41 yaşındaki olduğunu belirterek, "Alman boksör bu güne kadar 51 maç yapmış. Dünya devlerini bir bir deviren sporcu, sadece üç kez yenilmiş ve bunların üçünü de nakavtla kaybetmiş. Yani Breahmer'i yenebilmek için bayıltmak gerek, ayakta olduğu sürece yenilmez bir dev. Bugüne kadar 17 kez dünya şampiyonluğunu kazanmış olan Jurgen Breahmer, bunun yanı sıra çok sayıda farklı dallarda şampiyonluklara imza atmış olan efsane bir boksördür" diye konuştu.

(İHA)