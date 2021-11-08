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Emre Çukur, WBA Kıtalararası Altın Kemer için ringe çıkacak - Son Dakika

Emre Çukur, WBA Kıtalararası Altın Kemer için ringe çıkacak

08.11.2021 11:01
Emre Çukur, WBA Kıtalararası Altın Kemer için ringe çıkacak

Profesyonel bokstaki başarılı gençlerden Emre Çukur, 20 Kasım Cumartesi gecesi Münih'in dev spor komplekslerinden Circus Krone'de WBA (Dünya Boks Birliği) Kıtalararası kemeri için ringe çıkacak.

Profesyonel bokstaki başarılı gençlerden Emre Çukur, 20 Kasım Cumartesi gecesi Münih'in dev spor komplekslerinden Circus Krone'de WBA (Dünya Boks Birliği) Kıtalararası kemeri için ringe çıkacak.

Bugüne kadar çıkmış olduğu 18 maçın 17'sini kazanarak büyük bir başarıya imza atmış olan Emre Çukur, Münih'te antrenmanlarına son sürat devam ediyor. Eski şampiyonlardan Levent Çukur'un oğlu olan Emre'nin antrenör ve menajerliğini de babası yapıyor. Emre'nin bu kemeri kazanarak üç kez savunması durumunda dünya şampiyonluk hakkı kazanabileceğini belirten baba Levent Çukur, "Emre'nin daha önce kondisyon antrenörlüğünü ben yapmıyordum ve son üç maçtır bunu da ben üstlendim, tüm maçları kazandık. Emre'nin kaybettiği tek maçın ardından beni arayan dünyanın en iyi antrenörlerinden Uli Wegner, oğlumun işlenmemiş bir cevher olduğunu ve mutlaka üzerinde durarak, dev maçlara hazırlamam gerektiğini söylemişti. Geçtiğimiz hafta dünyanın dev promotörlerinden Eddie Hearn beni arayarak Emre'yi ringe çıkarmak istediğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda Avni Yıldırım'ı yenen İngiliz boksör Jack Cullen ile (EBU Avrupa Boks Union), yani Avrupa'nın en büyük Profesyonel Boks Federasyonunun kemer maçını yaptırmak istediğini söyledi. Biz de kabul ettik ve 18 Aralık'ta İngiltere'de dev bir maç yapmak için anlaştık" dedi.

"HERKESİ BU ÖNEMLİ GALAYA BEKLİYORUZ"

20 Kasım gecesi Münih'te kıran kırana maçların olacağını belirten LionsSportPromotion kulübü patronu Levent Çukur, "Toplamda 12 maç yapılacak ve bunlardan 10 boksör kulübümüz LionsSportPromotion'a ait. Ayrıca yine başarılı Promotörümüz Erol Ceylan adına da iki boksörümüz ringde olacak. Bunlardan biri de genç yeteneklerimizden Volkan Gökçek ile İgor Mihalkin. Bunun yanı sıra Hector Hernandez, Raphael Rogers, Arton Berisha, Mohamad Ali Sleiman, Mahmoud El Shibany, Anthony Zaulig, İsmail Airoud, Daniel Schmidt ve Faton Tolay. Tüm Münih'te yaşayan gurbetçilerimizi bayraklarını da kaparak salona gelip, boksörlerimizi motive etmeleri için bekliyoruz" şeklinde konuştu.

-İHA-

Emre Çukur, WBA Kıtalararası Altın Kemer için ringe çıkacak
Emre Çukur, WBA Kıtalararası Altın Kemer için ringe çıkacak
Emre Çukur, WBA Kıtalararası Altın Kemer için ringe çıkacak
Emre Çukur, WBA Kıtalararası Altın Kemer için ringe çıkacak
Emre Çukur, WBA Kıtalararası Altın Kemer için ringe çıkacak
Emre Çukur, WBA Kıtalararası Altın Kemer için ringe çıkacak
Emre Çukur, WBA Kıtalararası Altın Kemer için ringe çıkacak
Emre Çukur, WBA Kıtalararası Altın Kemer için ringe çıkacak
Emre Çukur, WBA Kıtalararası Altın Kemer için ringe çıkacak

Dünya Boks Birliği, 20 Kasım, Münih, Boks, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emre Çukur, WBA Kıtalararası Altın Kemer için ringe çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Çukur, WBA Kıtalararası Altın Kemer için ringe çıkacak - Son Dakika
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