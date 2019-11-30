Emre Dayıoğlu, Üsküdar'da konser verdi

Anadolu müziğinin yolcusu olarak bilinen, Anadolu'yu gezerek derlemeler yapan müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu, Üsküdar'da müzikseverlerle buluştu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "360° Konuşmaları" etkinliğinin konuğu, müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu ve gezileri sırasında tanıştığı Isparta İncesulu Defçi Teyzeler oldu.

Dayıoğlu, Anadolu'da büyük bir kültür mirası olduğuna olduğuna dikkati çekerek, "Anadolu'da köy köy gezerken böylesine kıymetli ve önemli ustalarımıza rastlamak, onları kayıt altına almak ve onların müziklerini heybeme doldurmak bana nasip oldu. Kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum." dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş türküleri gerçek sahiplerinden dinlemenin çok keyifli olduğuna işaret eden Dayıoğlu, bu eserleri sosyal medyada paylaşarak tüm müzikseverlere ulaştırmayı kültüre olan bir hizmet borcu olarak gördüğünü söyledi.

Dayıoğlu, Isparta İncesulu Defçi Teyzeler'in kendisine defleriyle eşlik ettiği ve yöresel halk oyunları sergilediği konserde, "Ötmesin Bülbüller", "Güle Çıktım Gülmedim", "Dudu Kız Gülüm", "Ateş Attım Şamana", "Cemilemin Gezdiği Dağlar Meşeli" ve "Gine Gördüm Elif Kızın Yüzünü"nün de aralarında olduğu Anadolu türkülerini yorumladı.