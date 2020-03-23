Emre Demir güç depoluyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Demir güç depoluyor - Son Dakika Spor

Emre Demir güç depoluyor

6 saat önce

Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir güç depoluyor.

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Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir güç depoluyor.


Kayserispor'un alt yapısından yetişen ve 2019 yılında sarı-kırmızılı takımda profesyonel kariyerine adım atan 16 yaşındaki genç yetenek Emre Demir, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarına devam etti. Antrenmanlarını kapalı alanda sürdüren Emre Demir, hırsı ve çalışkanlığı ile taraftarların da beğenisini kazandı.


Emre Demir'in kapalı alanda yaptığı antrenmanını sosyal medya hesabından paylaştığı videosu 9 bin 600 kişi tarafından beğenildi. - KAYSERİ

Kayserispor, Emre Demir, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:34 Kaynak: İHA

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