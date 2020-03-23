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Emre Demir güç depoluyor! Corona virüs salgını nedeniyle kapalı alanda...
6 saat önce
Kayserispor'un alt yapısından yetişen ve 2019 yılında sarı-kırmızılı takımda profesyonel kariyerine adım atan 16 yaşındaki genç yetenek Emre Demir, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarına devam etti.
Kayserispor'un alt yapısından yetişen ve 2019 yılında sarı-kırmızılı takımda profesyonel kariyerine adım atan 16 yaşındaki genç yetenek Emre Demir, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarına devam etti.
Antrenmanlarını kapalı alanda sürdüren Emre Demir, hırsı ve çalışkanlığı ile taraftarların da beğenisini kazandı.
Emre Demir'in kapalı alanda yaptığı antrenmanını sosyal medya hesabından paylaştığı videosu 9 bin 600 kişi tarafından beğenildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:34
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